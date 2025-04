Több mint 120 ezer forintos bírsággal sújtották Pankotai Lilit, amiért az egyik hídfoglaláskor felszólításra sem hagyta el az úttestet

rendőrség;tüntetés;bírság;gyűjtés;hamis állítások;hídfoglalás;Pankotai Lili;

2025-04-24 19:38:00 CEST

A diákaktivistaként megismert vlogger szerint a korábban agresszívebb rendőrök ma már „pszichés gumibottal” akarják megfélemlíteni az Orbán Viktor ellen tüntetőket.

„Még gumibottal és könnygázzal próbáltak megfélemlíteni minket 2023-ban, de most trükköt váltottak: ma már nem ütnek – büntetnek. Felszólítás nélkül kiemelnek tüntető fiatalokat, gyerekeket, nem szólítanak fel, nem adnak utasítást – csak büntetnek. Jön a papír: 100-150 ezer forint bírság” – írja pénteki Facebook-posztjában Pankotai Lili, aki közölte, az bírsága is megjött és 123.500 forintot kell fizetnie, az elmúlt hetek hídfoglalásainak egyikén törtléntek miatt.

„Az indoklásban szerepel, hogy többszöri felszólítás és utasítás ellenére sem hagytam el az úttestet, ami nettó hazugság. Amikor random igazoltattak fiatalokat (mert ehhez van bátorságuk), odakiabáltam a drága rendőrünknek, hogy legalább szólítsák fel őket, legalább adjanak a látszatra. Mondanom sem kell, nem tették meg, pedig kötelességük lenne. Így a fiatalok úgy kapják sorra a büntetéseket, hogy nem is tájékoztatták őket semmiről, fel sem szólították őket, ami egyértelműen megszervezett eljárási akció volt a hatalom részéről” – teszi hozzá a tüntetések gyakori résztvevője.

Pankotai Lili megjegyzi, a napokban több cikk is megjelent arról, hogy ha részegen repülőt vezetsz, azért sem kapsz akkora bírságot, mint ha Orbán ellen tüntetsz. „Ez nem egy bírság. Ez egy gumibot – csak most papíron, alattomos formában. Mondvacsinált ürügyek. Teljesen jogszerűtlen eljárások, de nincs kamera, nincs lila folt – így a társadalom nagy része nem látja, hogy ez is erőszak. Csak másmilyen. Ez a pszichés gumibot. A cél egyszerű: senki ne akarjon tüntetni, mert ha megteszi, jön a csekk” – hangsúlyozta a vlogger, aki büntetésére kifizetéséhez gyűjtésre kéri követőit, az azon felüli összeget pedig azoknak a fiataloknak szeretné felajánlani, akik szintén megkapták a bírságot.