Templomfelújítási támogatást kaphatnak a reformátusok, de csak akkor, ha jövő tavaszig el is készülnek

támogatás;felújítás;református egyház;körlevél;templomok;

2025-04-25 06:54:00 CEST

„Gondolom érti mindenki, hogy itt a jövő tavaszi átadásokon, ünnepségeken van a hangsúly!” – áll a debreceni esperes erről szóló körlevelében.

Körlevél érkezett április 12-én az ország református gyülekezeteihez, amelyben Hadházi Tamás debreceni esperes arra kérte lelkipásztor testvéreit, hogy jelentkezzenek templomfelújítási támogatásra. A felhívás a Telex szerkesztőségéhez is eljutott, és a portál szerint a legérdekesebb része az, mely szerint a kormány olyan templomfelújításokat támogat, amelyek 2026 tavasza előtt be is fejeződnek.

A levélben arra kérték a címzetteket, hogy

villámgyorsan adják le az igényeiket, amelyekre gyülekezetenként 10-15 millió forintot kaphatnak.

A Telex azt írja, a körlevélben a debreceni esperes ismertette, hogy „a Zsinati Beruházási és fejlesztési osztálytól, Püspök Úron keresztül” kaptak felkérést, hogy készítsenek egy olyan listát, amelyen templom és parókia épületek felújítása szerepel. A levél szerint „a Kormány szándéka, hogy támogatást nyújtson olyan felújításokra, amelyek még 2026. tavasza előtt befejeződnek”, és új beruházások is szóba jöhetnek, ha a munka elvégezhető jövő tavaszig. Az esperes a felhívást a következőképp nyomatékosította a szövegben:

„Gondolom érti mindenki, hogy itt a jövő tavaszi átadásokon, ünnepségeken van a hangsúly!”

A levélből az is kiderült, hogy a röviden, tömören leírt pályázatokat két nap alatt kellett megírni, és április 14. reggelig kellett leadni, akkor volt ugyanis az az ülés, ahol véglegesítették az igényeket. A Telex szerint

volt olyan gyülekezet, amit már másnap, 15-én értesítettek a pályázat sikeréről.

A portál megkereste a levél íróját, Hadházi Tamás debreceni esperest, valamint Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét is, hogy megtudja, összesen hány gyülekezetnek ment ki a felhívás, és ebből hány gyülekezet nyert el összesítve mekkora összeget.

Hadházi nem válaszolt. Fekete püspök megbízásából a Tiszántúli Református Egyházkerület Sajtószolgálata közölte:

„Ahogyan korábban is, úgy természetesen most is végeztünk előzetes igényfelmérést. Konkrét pályázati kiírásról nem volt szó. Egyelőre csak azt vizsgáljuk, mely' gyülekezeteinknek jelenthet segítséget valamilyen támogatás, így döntésről, benyújtott és elbírált pályázatról nem is lehet még szó”.

Azt nem tudják, hogy az esperes hány egyházközösséget keresett meg. Arra a felvetésre, hogy a püspök nem érzi-e úgy, hogy a református egyház a felhívással beszállt a választási kampányba, a Tiszántúli Református Egyházkerület úgy reagált,