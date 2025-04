Hűtlen kezelés, csalás miatt büntetőfeljelentést tett az MNB új vezetése

MNB;feljelentés;hűtlen kezelés;Fővárosi Főügyészség;csalás;

2025-04-25 08:40:00 CEST

A jegybank igazgatósága – az Állami Számvevőszékkel egyetértésben – úgy döntött, a Pallas Athéné Alapítvány 400 millió forint vagyonjuttatásban részesül a szervezeti és a pénzügyi káosz feltérképezése érdekében.

A Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz köthető új vezetés büntetőfeljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, számvitel rendjének megsértése, valamint tartozás fedezetének elvonása miatt – tudta meg egy háttérbeszélgetésen az Index.

A portál felidézi, március 19-én az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az alapítványi gazdálkodást vizsgáló jelentést tett közzé, amelyben konkrétan megnevezte az Optima-csoportot, egy rendkívül összetett, több országra és szintre kiterjedő céghálót. Az ÁSZ nem talált racionális indokokat a struktúra kialakítására, ez önmagában is gyanút vet fel. A jelentésében így jellemezte ezt a céghálózatot: „Az Optima-csoport – az alapítói célokkal ellentétesen – magántőkealapok közbeiktatásával több országon és vállalkozói szinten átívelő, rendkívül bonyolult céghálózatot épített fel, melyek kialakítására az ÁSZ nem azonosított racionális gazdasági indokokat.”

A dokumentumokból megállapítható, hogy február 28-án – Matolcsy György korábbi jegybankelnök utolsó napjaiban – az akkori ügyvezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel kívánt volna átruházni jelentős vagyont az Optima-csoport anyavállalatára, a Quartz-csoportra.

„Az ügylet az új vezetés szerint egyrészt jogszabályba ütközött, másrészt csalárd szándékkal köthették, illetve vélhetően színlelt szerződés volt”

– mondta az Indexnek az ügyre az elejétől fogva rálátó forrás, majd hozzátette: „a korábbi vezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel próbálta vagyonátadásra rávenni az Optima-csoportot – konkrétan annak anyavállalatát, a Quartz-csoportot.”

Az Optima Befektetési Zrt. új ügyvezetése ezért semmisségi pereket indított az illetékes bíróság előtt. A nyomás hatására az ügyletet március első felében visszavonták, és az Optima Befektetési Zrt. részvényei visszakerültek a tulajdonos számlájára. Ugyanakkor a portál most megtudta, hogy

a feltárt információk alapján az új kuratórium büntetőfeljelentést tett a Főügyészségen – csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása – bűncselekmények gyanúja miatt.

A portál birtokába került információk szerint a frissen benyújtott feljelentés nemcsak megerősíti a már megkezdett nyomozást, hanem kifejezetten kiterjeszti azt a 2024-es évre, valamint 2025 első időszakára is. A gyanú szerint éppen ebben az időszakban, Matolcsy György utolsó hónapjaiban is születtek olyan tranzakciók – vagy legalábbis szándékok –, amelyekkel a vagyon jelentős részét megpróbálták volna átcsoportosítani, az Index forrásai szerint ezek közé tartozik a már ismertetett értékpapírkölcsön-ügylet is.

A portál kiemeli, az alapítvány – és az alá tartozó céghálózat – jelenleg nem rendelkezik elegendő likvid vagyonnal ahhoz, hogy működésének átfogó vizsgálatát finanszírozza. Úgy tudja,

a szervezeti és a pénzügyi káosz feltérképezéséhez a PADME új vezetése 400 millió forintos, kizárólag átvilágítási célra szánt vagyonjuttatásban részesül.

Értesülései szerint a döntést a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága jóváhagyta, és az Állami Számvevőszék is támogatásáról biztosította a lépést.