Matolcsy György megszólalt, azt állítja, nem tűnt el pénz a jegybanki alapítványokból, sőt, több is lett bennük

2025-03-31 10:14:00 CEST

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt, az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot – jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke az Indexnek adott nyilatkozatában.

Matolcsy György azt követően állt szóba a 2020 óta kormányközeli portállal, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése szerint 500 milliárd forint közpénz tűnt el a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból az ő vezetése idején. Mint ismert, az ÁSZ a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzése után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Az ÁSZ azt tárta fel, a PADMA 500 milliárd forintos vagyonából legalább 150-200 milliárd forintot elvesztett hibás vagy szándékoltan hibás befektetési döntései miatt. Jelentése szerint az alapítvány vagyonkezelő cége, az OPTIMA Zrt. a működése során olyan bonyolult céghalóba és magántőkealapok rendszere mögé rejtette a vagyont, vagyis tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt jegybankelnök családtagjai – főleg a fia, Matolcsy Ádám – és üzleti köre üzleteket kötött, amelynek nyomán ebben a személyi körben több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.

A volt jegybankelnök elnök jelezte, hogy alaposan átvizsgálta az ÁSZ mindhárom jelentését, és úgy véli, azok olyan megállapításokat tartalmaznak, amelyek ellentmondanak az iratokban szereplő adatoknak, illetve nem tükrözik a valóságot.

A jelentésekből az is világossá vált, hogy az Optima Befektetési Zrt. és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADMA) minden felvetésre érdemi választ adott az ÁSZ-nak. – Valami miatt azonban mégsem vették figyelembe ezeket, sőt, az ÁSZ elnöke szándékosan olyan értékelést is nekem tulajdonított az alapítvány és az Optima-csoport vagyoni helyzetéről, amit én sosem mondtam, nem is mondhattam” – fogalmazott Matolcsy György, hozzátéve: felfoghatatlan hibának tartja, hogy Windisch László a „károkozás” szóval dobálózik.

Arra a kérdésre, hogy valóban számottevően gyarapodott-e az alapítványi vagyon, valamint mekkora értéket képviselhet a GTC Holding Zrt., amely jelentős veszteséget könyvelhetett el lengyelországi befektetésén, Matolcsy György úgy reagált, teljes mértékben szakmaiatlannak tartja azt a hozzáállást, hogy az Állami Számvevőszék a nemzetközi irányelvek helyett kizárólag a tőzsdei árfolyamok alapján határozza meg az értéket. Szerinte az ÁSZ nem veszi figyelembe, hogy ebben az esetben rendkívüli értékű ingatlanvagyonról van szó.

A portfólió tíz országban diverzifikált, és irodai, kereskedelmi, vendéglátóipari, valamint lakóingatlan-projekteket tartalmaz. Bár a tőzsdei árfolyamok valóban fontos indikátorai a piaci értéknek, Matolcsy György szerint nem ezek az egyedüli mérőszámok. Kiemelte, hogy számos tényezőt nem vesznek figyelembe, például a társaság tényleges pénztermelő képességét, pénzügyi tartalékait, valamint eladósodottságát.

Elmondása szerint az olyan, tőzsdén jegyzett vállalatok esetében, amelyek elsősorban ingatlanokkal foglalkoznak, az érték meghatározása történhet az egyes vagyonelemek alapján is. Emiatt alkalmazzák szakmai körökben az EPRA NTA nevű módszert, amely a részvényekre vetített nettó eszközérték alapján számítja ki az értéket. Ez az eljárás az ingatlanállomány tényleges piaci értékéből indul ki, nem pedig a rövid távú árfolyammozgásokból.

„Ezért elfogadhatatlannak tartom, hogy az ÁSZ csaknem kétéves vizsgálódása alatt ilyen durva szakmai hibákat kövessen el, amelyek nem pusztán etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok, hanem súlyosan sértik a tényalapú párbeszéd alapelveit, és aláássák a jelentésben foglalt összes állítás hitelességét, valamint végső soron az Állami Számvevőszék vezetőjének alkalmasságát.”

A jelentés egy idézetet is tartalmaz Matolcsy Györgytől: „Külső segítség nélkül a PADME/Optima csoport helyzetét jelenleg nem lehet megnyugtatóan rendezni”. Ezzel kapcsolatban a volt jegybankelnök kifejtette, nem érti, miért tulajdonítják neki ezt a kijelentést, mivel saját elmondása szerint soha nem mondott ilyet, és szerinte nem is állíthatott volna ilyesmit. Véleménye szerint már önmagában ez a rész is komolyan megkérdőjelezi az ÁSZ elnökének hitelességét.

Arra a kérdésre, mekkora lehet jelenleg az alapítvány vagyona, Matolcsy György úgy válaszolt, az elérhető adatok világosan mutatják, hogy az alapítvány vagyonát teljes egészében megőrizték, sőt, értéke meghaladja az 500 milliárd forintot.

A jegybank korábbi elnöke beszélt a Neumann János Egyetem és a PADME Alapítvány együttműködéséről is. Elmondta, hogy az MNB már 2014-ben kiemelt célnak tekintette a hazai pénzügyi ismeretek fejlesztését, valamint a közgazdasági és társadalmi gondolkodás erősítését. Hozzátette: a jegybank fontosnak tartja az ezekhez kapcsolódó intézményi háttér és infrastruktúra bővítését is.

Hangsúlyozta, hogy ennek részeként az MNB számos felsőoktatási intézménnyel alakított ki együttműködést, és több száz oktatási és kutatási projektet támogatott, amelyeken keresztül diákok ezreit segítette. Kiemelte továbbá, hogy az MNB és az alapítványok ezekkel a kezdeményezésekkel több milliárd forintos támogatással járultak hozzá a Neumann János Egyetem fejlesztéséhez, így az intézmény és az alapítvány között hosszú távú együttműködés alakult ki Minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befeketéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető - vélekedett.

Nem hagyta szó nélkül azt sem, hogy az utóbbi időben gyakran hasonlítják össze az alapítványok vagyonát az MNB jelentős negatív saját tőkéjével. Matolcsy György szerint azonban ez nem egyedülálló magyar jelenség, hiszen az elmúlt években hasonló veszteségeket könyvelt el az Európai Központi Bank, az amerikai jegybank és a svájci központi bank is.

Úgy véli, a Magyar Nemzeti Bank vesztesége részben a monetáris politikának tudható be, amely a koronavírus-járvány okozta válság gyors kezelését, az árfolyamválság megelőzését, valamint a világszerte tapasztalható magas infláció letörését szolgálta. Álláspontja szerint 2023 után a jegybank vesztesége csökkent, és a negatív saját tőke nem jelentett akadályt a zavartalan működéshez. Példaként említette, hogy a cseh jegybank hosszú éveken keresztül működött hasonló tőkestruktúrával.

Megjegyezte továbbá, hogy 2020 után az Orbán-kormány és az MNB közötti együttműködés meggyengülése lassította a reformok megvalósítását, és visszavetette a gazdasági növekedés ütemét. – A jegybank mindent megtett annak érdekében, hogy a törvényi mandátumának megfelelően végezze a munkáját – nyomatékosította.