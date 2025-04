Orbán Viktor: Ferenc pápa egy rendíthetetlenül bátor ember volt, a béke mellett kiállni egyet jelentett a napi meghurcolással

Cikkünk frissül!

Háborús időkben a legnagyobb örökség, amit a harcoló felek meg az egész európai, nyugati sőt emberi civilizáció kaphat, az maga a béke. Azt hiszem, a Szentatyának van egy békeöröksége, a béke embere volt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában.

A kormányfő kiemelte, ez a mi fejünkben azt jelenti, szelíd ember volt, ami igaz, de volt másik oldala is a személyiségének: egy rendíthetetlenül bátor ember volt.

– hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a Szentatyát is folyamatosan tűz alatt tartotta a „háborúpárti propaganda-hálózat”.

A kormányfő közölte, ez a magyaroknak is különösen fontos volt, mert Donald Trump amerikai elnök győzelméig a nyugati világban csak hazánk és a Vatikán állt ki folyamatosan a béke mellett. Ha egyedül vagy, minden barátságnak és támogatásnak megnő a jelentősége, így a pápa barátságának és támogatásának – aki folyamatosan felhívta Magyarországot arra, hogy csak bátran álljon ki a békéért – is megnőtt a jelentősége – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte, az, hogy a Szentatya egy nemzeti közösséggel háromszor találkozzon néhány év leforgása alatt, példátlan. A béke ügyén túl ennek szerinte személyes motívuma is lehetett, Ferenc pápa ugyanis magyar apácákkal és magyar hívőközösséggel dolgozott együtt, ezért ismerte a magyarokat és azok közé tartozott, akik úgy döntöttek, hogy a magyarok jó, rendes emberek. Tudott néhány magyar mondatot is, ezeket szívesen használta – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, szerinte Magyarország szempontjából nagy jelentősége van annak, ki lesz a következő Szentatya és hogyan viszonyul majd Magyarországhoz. A magyar katolikus egyház ugyanis rendkívül fontos szerepet játszik a magyar társadalom életében, a központja pedig Rómában van.

„Úgyhogy én is izgalommal figyelem, hogy mi történik majd, habár most még az izgalomnak talán nincs itt az ideje, mert most a gyász napjait éljük, most még a veszteség miatti fájdalom az uralkodó érzés”