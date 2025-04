Hiába várták Donald Trump fiát a Külügyminisztériumnál, Szijjártó Péterrel együtt leléptek az újságírók elől

Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;Ifjabb Donald Trump;

2025-04-25 11:11:00 CEST

A tárca szerint tízkor lett volna a találkozó a Bem téren, de kiderült, hogy később, más helyszínen lesz a megbeszélés, amelyre nem hívják meg a sajtót, és az esti díszvacsorát is zárt körben tartják.

Átszervezték ifjabb Donald Trump és Szijjártó Péter megbeszélését, hogy ne kelljen a sajtóval találkozniuk – írja a hvg.hu. A külgazdasági és külügyminiszter a minisztérium épületében fogadta volna az amerikai elnök fiát, de csak a helyszínen derült ki, hogy máshol találkoztak. A lap szerint az eseményre szóló meghívó a független szerkesztőségekhez hivatalosan nem jutott el, mégis többen jelentek meg a Bem téren.

– Egy darabig a minisztérium munkatársai azt mondták, csúszik a program, és a felek csak később jelennek meg a sajtó munkatársai előtt, majd közölték: ifjabb Donald Trump mégsem megy el a Külügyminisztériumba. Az ő kérésére ugyanis külső helyszínen találkozott Szijjártóval, ez az esemény viszont már nem volt sajtónyilvános – áll a cikkben.

Budapesti programja keretében az amerikai elnök legidősebb fia a 4iG elnökével, Jászai Gellérttel is találkozik. Ezenfelül egy díszvacsorán is részt vesz majd, ahol előadást tart, de ez az esemény is zártkörű lesz.