Navracsics Tibor szerint a kétharmad nem segített az önmérsékleten, de Fidesz a „körülményekhez képest” élt a történelmi lehetőséggel

2025-04-25 16:37:00 CEST

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy véli, a pártja képes a megújulásra, ráadásul az oktatás terén sok még a tennivaló.

Nagy nyomás van a kétharmados többséggel rendelkező párton, de megkockáztatom, most már nem annyira, mert kicsit megszokta a magyar közvélemény. 2010–2014 között viszont óriási elvárás volt azzal kapcsolatban, hogy 2010-zel záruljon le az 1990 óta tartó korszak, amit átmenetiként éltek meg az emberek, 2010-ben jöjjön valami más, új, stabil. Erre szólt a kétharmados felhatalmazás, ami nem az önmérséklet irányába mutatott – jelentette ki Navracsics Tibor az Indexnek adott interjújában arra a kérdésre, hogy képes-e az önmérsékletre egy párt és annak politikusai ekkora hatalom birtokában.

A közigazgatási és területfejlesztési minisztert a Fidesz–KDNP 2010-es, első kétharmados parlamenti többséget eredményező győzelme tizenötödik évfordulójának apropóján kérdezte a lap a 2002-es vereségük okáról és tanulságáról, a fülkeforradalomról, a kormánypártok változásáról, valamint a kétharmados többséggel járó felelősségről. Amikor arról érdeklődött a portál, Navracsis szerint minek köszönhető, hogy sorozatban négyszer nyert kétharmaddal a Fidesz, a miniszter azt felelte:

A Fidesz győzelmeinek mindig segítője volt az ellenzék gyengesége. A másik, amit sokszor hátrányként rónak fel a Fidesznek, de legalább ennyire előny is, hogy ugyan olykor talán túl határozott és túl sarkos a kommunikáció.

A miniszter szerint a sarkos kommunikáció azért előnyös is, mert a választók pontosan tudják, mit akar tenni a párt. „Világos elképzelések vannak, a választópolgárok pedig díjazzák, ha látják a kínálatban a megvalósítható és az életükre vonatkozó határozott terveket. Ez most is megvan a Fideszben, ahogy a választópolgárok felé szóló pozitív üzenet is” – fogalmazott.

Szóba került, hogy nem kényelmesedett-e el a Fidesz a fölényes választási győzelmek után. Ezzel kapcsolatban Navracsis Tibor elmondta: „Ez a veszély természetesen fennáll, de maradjon meg a párton belüli viták témájaként.” Arról is beszélt, hogy ennek ellenére a Fidesz nem fáradt el a 15 éves kormányzásban, mert mindig vannak új szereplők.

Amikor arról kérdezték, hogy a Fidesz képes-e a megújulásra, a miniszter azt mondta: – Szerintem igen. Ahogy nézem a fiatalokat és a vitákat, igen. Sok vitám volt a párton belül és úgy általában a politikai életben, de ezek magukban hordozzák a megújulást is. Hozzátette, a Fidesz sokat változott az elmúlt másfél évtizedben, de összességében a politika is.

Az interjú végén megkérdezték a minisztertől, hogy a Fidesz tudott-e élni azzal a történelmi lehetőséggel, amit a 2010-es választási győzelemmel kapott. Navracsics Tibor úgy látja, „a körülményekhez képest igen”, szerinte stabilizálták a gazdaságot és a magyar társadalmat. Azonban hozzátette, az oktatás terén még sok a tennivalójuk, hogy az nagyobb mértékben tudja segíteni a társadalmi mobilitást.