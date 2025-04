Kezdődik a barkácsművészet fesztiválja

fesztivál;képzőművészet;barkács;

2025-04-26 21:25:00 CEST

Jugonosztalgia, palacsintát sütő vaddisznó és patriarchátus kritika macskákkal: kezdődik a kétnapos kézműves kiadványok fesztiválja, az Ukmukfukk Zinefeszt.

Kis példányszámú, saját kiadású, füzetszerű – valahogy így írhatóak le leggyakrabban a zine-ok, de ezek a jelzők inkább csak arra jók, hogy valahogy tudjunk róluk beszélni. Valójában ugyanis sokkal inkább kommunikációs formák, mint kiadványok, amelyet már az 1960-as évektől kezdve, még bőven az internet előtt sokszorosítottak és terjesztettek egy egyszerű fénymásolóval zenészek, képzőművészek és a legkülönfélébb szubkultúrák. Elhagyva a hagyományos, merev kiadói megkötéseket – olyan „kis semmiségeket”, mint méret- és stílusbeli megkötés – amennyire sokféle formában léteztek ezek (kollázsok, képregények folyóirat-szerű anyagok), olyan változatosak témájukban is.

Politikai, társadalmi, kulturális cél mellett egyszerre szólhattak a feminizmusról – mint a Bikini Kill zenekar női punkjainak köreiben – vagy egy teljesen fiktív történetről, mint a budapesti eseményen is kiállító Borzműhely független kiadójának palacsintát sütő vaddisznója. A zine-ok az első évtizedekben javarészt az olcsóbb sokszorosítási formákban léteztek – végülis zine lehet egy egyszerű, gémkapcsokkal összefércelt, kollázsokkal teleragasztott pár papírlap is –, manapság viszont ez már kiszélesedett, a művészek sokféle technikával dolgoznak. A fesztiválon is megjelenő Symposion Kiadó alkotásai például az ún. jugonosztalgiát és egy elveszett generáció traumáját dolgozza fel, spontán képalkotói technikával, míg a kelet-európai The Random Factor Romics Collective a patriarchátussal szemben küzdő macskákat a képregények stílusából közelíti meg.

Az Ukmukfukk Zinefeszt célja, hogy összehozza a hazai és nemzetközi zine készítőket, független kiadókat, valamint a szubkultúra magyarországi népszerűsítése a szélesebb közönség előtt is. A programok április 26. és 27. között déli tizenkettőtől este hétig várják a látogatókat Budapesten, a Gólya közösségi házban.

Infó: Ukmukfukk Zinefeszt, április 26-27. Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszó (Budapest, VIII., Orczy út 46-48.)