Hankó Balázs fontosnak tartja, hogy Magyarországon ne csak egy szűk kör kiváltsága legyen az operába járás

Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;névadás;Anna Netrebko;Lady Macbeth;Hankó Balázs;

2025-04-26 22:21:00 CEST

Anna Netrebko Lady Macbeth lesz az Operában. A korábban az Erkel Színházban játszott népszerű operákat és baletteket az Eiffelben tartják repertoáron.

A Magyar Állami Operaház a következő évadban 385 előadással, hét premierrel várja majd a látogatókat – hangzott el az intézmény pénteki sajtótájékoztatóján. Ókovács Szilveszter főigazgató cáfolta, hogy azért halasztották el az eredetileg márciusra tervezett évadbejelentőt, mert a minisztérium azt letiltotta volna. A sajtóban erről korábban az jelent meg, hogy a halasztás hátterében egy minisztérium által kezdeményezett vizsgálat állhat.

Erről tegnap nem esett szó, viszont a tájékoztatón megjelent Hankó Balázs, ez feltehetően gesztusként is értelmezhető. A kultúráért és innovációért felelős miniszter többek között arról beszélt: fontosnak tartja, hogy ne csak egy szűk kör kiváltsága legyen az operába járás. Ez jól hangzik, de a minisztérium ez ügyben viszonylag kevés konkrétummal szolgált. Azt azért elmondta a tárcavezető, hogy az Opera is bekapcsolódik a Lázár Ervin-programba, ami például a fiataloknak szóló Operakaland sorozatot érintheti. Azt is megemlítette, hogy az Eiffel Műhelyházban átadhatnak majd egy rendezvényteret. A főigazgató pedig hozzátette: ez a koncerteremként is működő, 1000 főt befogadó HangÁR könnyűzenei, crossover- és jazzprogramoknak ad majd otthont. A direktor arról is beszélt, hogy ezeknek az eseményeknek a bevételéből szeretnék részben biztosítani ugyancsak az Eiffelben a korábban az Erkel Színházban játszott népszerű operák és balettek repertoáron tartását olcsóbb belépőkkel. Az Andrássy úti épületben viszont nem ígért olcsóbb jegyeket, mondván: az európai minőséghez európai ár dukál. Aki mégsem tudja kifizetni a magas helyárat, annak érdemes figyelnie a kedvezmények alakulását.

A következő évadnak három kulcszeneszerzője lesz, mégpedig Beethoven, Mozart és Wagner. Utóbbi Lohengrinjét Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezi. Beethoven Fidelio című operáját Tobias Kratzer, a Hamburgi Állami Operaház új intendánsának 2020-as londoni rendezésében viszik színre. Mozart Così fan tutte című vígoperáját az Eiffel Műhelyházban Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője állítja színpadra. Vajda János, Selmeczi György és Tóth Péter egy-egy művét is bemutatják a következő évadban. Az évad szenzációjaként hirdették, hogy a világhírű orosz-osztrák szoprán, Anna Netrebko a Magyar Állami Operaházban Lady Macbeth szerepében lép fel két előadásban jövő júniusban. Ókovács Szilveszter úgy fogalmazott: Netrebko első alkalommal lép fel színpadi előadásban Kelet-Európában. A következő szezon repertoárjában Szinetár Miklós több rendezése is látható lesz, aki mesterkurzust is tart majd.