Tiborcz István igyekszik példamutatóan élni

2025-04-26 06:48:00 CEST

A miniszterelnök veje nem válaszolt arra a kérdésre, hogy apósa megérti, ha sokakat zavar az életmódja.

Terjedelmes, kizárólag változtatás nélkül leközölhető nyilatkozatot küldött a BDPST Group vezetője a hvg.hu-nak, miután a portál megkérdezte, mit gondol a miniszterelnök minap tett kijelentéseiről.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Orbán Viktor a közelmúltban több alkalommal is úgy nyilatkozott, hogy megérti, ha az emberek felháborodnak Tiborcz István luxuséletmódján, illetve Rogán Antal feleségének tízmilliós táskáján.

A miniszterelnök veje csak teljes terjedelmében járult hozzá nyilatkozata közzétételéhez, apósa kijelentéseire érdemben nem reagált.

„Annak, aki sikeres az üzleti életben, illetve kiemelten vagyonos, kutya kötelessége a köz javára fordítania, és az ezzel kapcsolatos magatartásával, viselkedésével szükséges példát mutatnia.

Én igyekszem így élni az életemet, hiszen mindig is fontosnak tartottam, hogy a BDPST Group tevékenysége valódi értéket teremtsen, ne csak üzletileg, hanem gazdasági, illetve társadalmi szempontból is. Cégcsoportunk a tevékenysége során jelentősen hozzájárul Magyarország és Budapest építészeti és kulturális örökségének megőrzéséhez – elég csak a Gellért Hotel jelenleg is folyó felújítását, a Hotel Dorothea világszínvonalon felújított épülettömbjét, vagy a turai kastélyt említenem –, ezekre a műemléki felújításokra pedig forint tízmilliárdokat fordítunk. Cégcsoportunk előbbi mellett számtalan módon támogat közcélú kezdeményezéseket is, ilyen például a Somogy vármegyei Kastélyosdombón az Ökumenikusokkal együttműködésben tavaly átadott közösségi épület és térségfejlesztési központ, amelynek a több mint 200 millió forintos beruházását a cégcsoportunk finanszírozta. A tavalyi árvíz idején pedig a történetének legnagyobb, koordinált támogatási akciója keretében vett részt a BDPST Group a nemzeti összefogásban, többek közt helyszíni segítségnyújtással, pénzbeli támogatással, adománygyűjtéssel, kamionok és logisztikai kapacitás felajánlásával.

De említhetném a közelmúltban nagyobb nyilvánosságot kapott, egy hátrányos helyzetű óvoda felújítására indított gyűjtést is, ahol a fennmaradó szükséges teljes összeget felajánlotta a BDPST a gyűjtést szervező alapítványnak – ebből az összegből végül más óvoda is megújulhat majd. Rendszeresen támogatunk gyermek egészségügyi intézményeket, gyerek- és anyaotthonokat – ezeket ugyanakkor nem verjük nagy dobra, illetve, ha nyilvánosságra is kerülnek, a sajtó valahogy kevésbé foglalkozik velük.

A jövőben is folytatni fogjuk hasonló programjainkat, akcióinkat, amelyek a társadalmi értékteremtést helyezik a fókuszba, és az ezzel kapcsolatos magatartásunkkal próbálunk példamutatóan eljárni, mind cégcsoport, mind személyes szinten.”