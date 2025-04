Giovanni Battista Rét megtapsolták, amikor a menekültek befogadásáról beszélt

Ferenc pápa;

2025-04-26 11:10:00 CEST

Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánja mondta el a mise homíliáját. „Az érzelmek kiáradása, amelyeknek tanúi lehettünk az elmúlt napokban, mióta eltávozott erről a földről az örökkévalóságba, megmutatja, milyen mélyen megérintette Ferenc pápa pontifikátusa az elméket és a szíveket” - hangsúlyozta beszéde elején. A bíboros jelezte azt is, Ferenc pápa nem csak a katolikus hívekhez, de még azokhoz is közel állt és hatott rájuk, akik nem vallásosak.

A néhai katolikus egyházfő igyekezett mindenkihez eljutni, nem csak az egyház szűkebb értelemben vett híveire koncentrált - hangsúlyozta. „Pápa volt az emberek között, nyitott szívvel mindenki felé. És egyben pápa volt, aki figyelt az idők jeleire és arra, amit a Szentlélek ébreszt az egyházban” - fogalmazott Giovanni Battista Re.

A bíborosi kollégium dékánja idézte Ferenc pápa egy megszólalását, amelyben a katolikus egyházfő kikelt a jelenleg is dúló háborúk ellen. „A háború emberek halálát, otthonok, kórházak, iskolák lerombolását jelenti. A háború mindig rosszabbá teszi a világot, mint amilyen előtte volt. Fájdalmas és tragikus vereséget jelent mindenkinek.” A beszéd alatt többször is megtapsolták, például akkor, amikor a menekültek befogadásáról beszélt. Felidézte például Ferenc pápa 2013-ban az első hivatalos látogatásán Lampedusa szigetére ment, ahová a menekülthullám hatalmas számban vetett partra a embereket. Továbbá, hogy a katolikus egyházfő Mexikó és az Egyesült Államok határán is celebrált misét.

Mint elmondta, Ferenc pápa szokása volt beszédeit és találkozóit úgy zárni: „Ne felejtsetek el imádkozni értem”. Majd arra kérte a néhai katolikus egyházfőt: „Kedves Ferenc pápa, most arra kérünk, hogy imádkozz értünk, és hogy a mennyből áldd meg az egyházat, áldd meg Rómát, áldd meg az egész világot, ahogyan múlt vasárnap tetted e bazilika erkélyéről, egy utolsó ölelésben Isten egész népével, de ideális esetben az emberiséggel is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és magasra tartja a remény fáklyáját.”