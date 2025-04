Kisebb amerikai atomerőművek magyarországi telepítéséről tárgyalt a külügyminiszter-helyettes Washingtonban

Egyesült Államok;nukleáris technológia;atomenergia;Magyar Levente;

2025-04-26 09:49:00 CEST

A Fehér Ház megvizsgálja, hogy Paks 2-t mentesítsék a szankciók közvetlen és közvetett hatásai alól.

Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint az ukrajnai konfliktus rendezése körüli amerikai erőfeszítéseket tekintette át Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban John Coale-lal, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának európai ügyekért felelős főigazgatójával pénteken.

Magyar Levente a Magyar Távirati Irodának (MTI) a tárgyalás egyik konkrét elemeként említette azoknak az amerikai szankcióknak a kérdését, amelyek közvetve érintik a paksi erőmű-beruházást, a létesítmény építését. John Coale ígéretet tett arra, hogy az amerikai adminisztráció megvizsgálja a magyar kérést arra, hogy Paks 2-t mentesítsék a szankciók közvetlen és közvetett hatásai alól. Arról is beszámolt: a tárgyaláson szóba került annak lehetősége is, hogy a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar-amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.

A magyar-amerikai megbeszélés témái között szerepelt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló - a korábbi Biden-adminisztráció idején érvénytelenített - egyezmény megújításának kérdése - mondta el Magyar Levente, hozzátéve, hogy egy ilyen megállapodás újbóli létezése erősítené a befektetői bizalmat Magyarország iránt. A Magyarország jelenlegi határain kívül született magyarok ügye is felmerült a tárgyaláson annak a magyar kérésnek a formájában, hogy az érintettek a magyarországi magyar állampolgárokkal azonos feltételű könnyített beutazás lehetőséget kapjanak az Egyesült Államokba - tette hozzá.

Az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban John Coale amerikai szempontú helyzetértékelés adott - mondta el az államtitkár és hozzátette, hogy az amerikai partner szerint az orosz és ukrán békeszándékot illetően a jövő hétre várható tiszta kép. Magyar Levente arról is beszámolt, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács főigazgatója nem mutatkozott optimistának azt illetően, hogy napokon belül a megállapodás létrejöhet, mert egyelőre hiányzik az ezt lehetővé tevő kompromisszumkészség orosz és ukrán részről.

Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország a békefolyamatban konstruktív szerepet játszik, és amerikai értékelés szerint is az egyetlen olyan európai uniós tagállam, amelyik az amerikaiakkal összhangban dolgozik a békéért. Magyar Levente a csütörtöki és pénteki washingtoni megbeszéléseit összegezve úgy fogalmazott, hogy ezek hangvételén keresztül is érzékelhető volt a kétoldalú kapcsolatok erőteljes javulása. Hozzátette, hogy John Coale Magyarországot az Egyesült Államok legfontosabb európai politikai szövetségeseként jellemezte.

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Christopher Landau-val, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettesével tárgyalt szintén a két ország kapcsolatainak erősítéséről, és a folyamat jövőbeli folytatásáról.