Egy rendőrt zavart, hogy a KDNP vele akarja reklámozni magát, gyorsan kapott is egy kis büntetést

2025-04-27 23:31:00 CEST

Rétvári Bence azóta is Laponyi Zsolt arcával hirdeti a kormánypárt honlapját, miközben ő világosan kérte, hogy ezt ne tegyék. Az őrmestert eltiltották a nyilvános szerepléstől.

Egy rendőr nem viselte jól, hogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a beleegyezése nélkül a KDNP-t kezdte reklámozni az arcával, úgy tűnik azonban, hogy a függetlenség iránti igényét nem lehet csak úgy büntetlenül elmondania - derül ki a Telex cikkéből.

Laponyi Zsolt rendőr őrmester még csütörtök este tette közzé bejegyzését a Facebookon, hogy nem rajong azért, hogy a KDNP arca legyen. A kép, amin mások mellett ő is szerepel, még egy rendőrségi toborzókampány idején készült, amit Rétvári Bence úgy tett közzé a saját Facebookján, hogy odabiggyesztette a fotóra a pártja honlapjának az URL-jét.

„Megértem és tudom, hogy ameddig egyenruhában avagy hivatásomnak élve szerepelek, közszereplőnek minősülök. Megértem azt is, hogy a Magyar Rendőrség által jóváhagyott tartalmak felhasználása és tovább osztása megengedett. Megértek mindent! De értse meg a tisztelt államtitkár úr is azt, hogy nem kívánok hozzájárulni pártjának tartalmaihoz oly módon, hogy arcommal weboldalukat, ezzel pedig az általuk leírt híreket és egyéb tartalmaikat népszerűsítsék” - fogalmazott az őrmester. Laponyi Zsolt leszögezte, ő a maga részéről a legjobb tudásával segít mindenkin Magyarország területén, függetlenül a segítségre szoruló állampolgár pártpolitikai hovatartozásától. Ezen pedig nem kíván változtatni.

Az őrmester megkérte az államtitkárt, vegye le a pártja nevét a képről, vagy tegyen ki másik képet, mondjuk rendőrautót, vagy arcuk alapján fel nem ismerhető rendőröket. Hivatkozott a rendőri hivatás etikai kódexének negyedik pontjára, amelynek értelmében a rendőr elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat. Elfogulatlanul jár el (…) vallási és politikai meggyőződésre (…) tekintet nélkül.

Laponyi Zsolt azzal is indokolta kérését, fél attól, hogy a jelenlegi kétpólusú berendezkedésben, ha valaki az Rétvári Bence által szerkesztett képet meglátja, elfogultan fog hozzá lépni és segítséget kérni vagy ami még rosszabb, nem kérni. Emlékeztetett, a Fidesz még 2022-ben is bő 3 millió szavazatot szerzett, vagyis a magyar emberek bő kétharmada nem szavazott a kormánypártra, tehát ha ő a KDNP nevével jelenik meg, az 3 emberből 2 esetében szülhet bizalmatlanságot. Megjegyezte továbbá, hogy mivel Rétvári Bence az oldalán korlátozta a hozzászólások lehetőségét, így ott még csak kommentben sem tudta jelezni neki az aggályait.

A Rétvári Bence által közzétett fotót a KDNP Facebook-oldalára is kitették. Onnan később eltávolították, az államtitkárnak azonban lehet valamiféle személyes sértettséget okozott, hogy egy rendőr megkérte, ne használja a fotóját, az ő oldalán a kép azóta is ott díszeleg, annak eltávolítása helyett pedig inkább úgy tudni, a rendőr kapott fenyítést. A Telex információi szerint ugyanis a kommunikációs osztály rögtön másnap értesítette Laponyi Zsoltnak, hogy felfüggesztik az összes nyilvános és szakmai szereplését. Sőt, a lap forrásai szerint nem hivatalos úton rá is szóltak az őrmesterre, hogy megütheti a bokáját, ha nem szedi le a posztot. Ez cikkünk írásáig nem történt meg.

Laponyi Zsolt előzőleg több nyilvános megjelenése is volt, többször szerepelt a rendőrség munkáját bemutató posztokban, videókban, előadásokon. Hétfőn az adyligeti rendőrképzőn beszélt volna a munkájáról, most viszont úgy tűnik, ezt az előadást sem tarthatja meg. Sőt, a Telex forrása szerint az adyligeti diákokat utasították, hogy nem kommenelhetik, oszthatják meg vagy kedvelhetik az őrmester posztját,

Az őrmester összes szereplését felfüggesztették, még egy óvodai gyereknapi előadásra sem engedték el. Ezen óvoda illetékese a Telex megkeresésére úgy nyilatkozott: „Úgy néz ki, nem beszélhet bővebben. Én viszont ezt nem tartom korrektnek, annak tekintetében, hogy az óvodánk gyereknapjával kapcsolatos szereplést szívesen vállalta.” Mint írta, a programhoz „hétköznapi hősöket” kerestek, rendőrt, mentőst, tűzoltót, ráadásul Laponyi Zsolt a szabadidejében vállalta volna, hogy megtartja a gyerekeknek az előadást. „Így, hogy elutasították ezt a lehetőséget, lehet, hogy a gyerekek gyermeknap alkalmából hős nélkül maradnak, mert a közelgő határidőig egyelőre új jelentkezőt nem sikerült még találnunk” – írták.

A Telex megkereste a témában Rétvári Bencét és a rendőrséget is, tőlük azonban választ nem kapott.