Már fotózzák a dolgozókat az állami kórházak beléptető rendszeréhez

2025-04-28 14:30:00 CEST

Ez kényszeríti majd az orvosokat és ápolókat arra, hogy ledolgozzák a napi nyolc órát és azt remélik, az intézményi szarkákat is elriasztja.

Folyamatban van egy többfunkciós beléptető- és kamerarendszer kiépítése az állami fenntartású egészségügyi intézményekben, amely a vagyonvédelem mellett bűnmegelőzési célokat is szolgál majd – írja a Telex az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) megkeresésükre adott válasza nyomán. Kiemelték, hogy a rendszer biztonságos és hatékony működéséhez fotókat is készítenek a dolgozókról, s állítják, a fotózás az adatvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett történik.

A lap emlékeztet, hogy még egy tavaly nyáron elfogadott salátatörvénybe került bele egy módosítás, amely szerint az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be. Az indoklás szerint azért, hogy ellenőrizzék az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését. Amint arról a Népszava is írtm még 2024 áprilisában a Magyar Kórházszövetség konferenciáján Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára ígért szigort.

– Az orvosoknak és más dolgozóknak az intézmény be- és kijáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágneskártyájukat. Az eszköz videófelvételt is készít a személyről, hogy a kártyákkal ne lehessen visszaélni – mondta akkor Lengyel László, hozzátéve: „Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen benn nyolc órát.”

Később maga Pintér Sándr belügyminiszter küldött ellenőrző kommandókat az egészségügyi intézményekbe, hogy ellenőrizzék, az orvosok és a szakdolgozók munkaidőben valóban jelen vannak-e az egészségügyi intézményekben. Ezek az egységek állításuk szerint néhány helyen elképesztő állapotokra, kóborló dolgozók nyomára bukkantak. Az egyik kórházban az elhalasztott műtétek nyilvántartásában az olvasták, hogy az operáció azért marad el, mert az orvos disznóvágásra ment.