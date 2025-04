Etikai kódex kidolgozására tett javaslatot a budapesti Fidesz

Fidesz;etikai kódex;Fővárosi Közgyűlés;Tisza Párt;Kollár Kinga;

2025-04-29 05:50:00 CEST

Szerdán tárgyalhat is róla a Fővárosi Közgyűlés.

Etikai kódex kidolgozására tett javaslatot a Fidesz fővárosi frakciója. Az előterjesztés okaként Kollár Kinga tiszapárti képviselő uniós felszólalását jelölték meg, aki rendhagyó módon a Fővárosi Közgyűlésnek és az Európai Parlamentnek is tagja. A kormánypárt által már sokszor citált felszólalásában Kollár az Európai Parlament egyik bizottságában a jogállamisággal kapcsolatos eljárásáról azt mondta, hogy „nagyon hatásosnak bizonyult”, körülbelül 21 milliárd eurónyi forrást felfüggesztettek, ebből pedig több mint 1 milliárd eurót már el is vesztettek a magyarok”, ami komolyan befolyásolja a magyar állam működését, és komoly hatást gyakorolt a magyarok mindennapi életére. Azt is hozzátette, hogy „a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket”, ezért ő nagyon pozitívan tekint a 2026-os választásra.

A kommunikációs válaszcsapásban a Fidesz fővárosi frakciója is kapott feladatot. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető és két képviselőtársa etikai kódex megalkotását célzó előterjesztést nyújtott be, amelyet szerdai ülésén tárgyal a Fővárosi Közgyűlés.

„A testület nem alkothat olyan etikai szabályt, amely a közgyűlés tagjainak magatartását a képviselői tevékenységükön túl szabályozná, illetve a nem megfelelő magatartáshoz jogkövetkezményt fűzne” – olvasható Számadó Tamás főjegyző előterjesztéshez fűzött észrevételében. Azt is hozzátette, hogy ilyen magatartási szabályzat azért sem alkotható törvényesen, mivel korlátozná a képviselői vélemény kifejtését, márpedig a képviselői munka lényegi tartalma a politikai vélemény szabad kifejtése.

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető még tovább ment. Kollár Kinga szerinte „Brüsszelhez hű, Budapesthez hűtlen”, így „méltatlanná vált a budapestiek képviseletére, itt az ideje, hogy kirúgjuk.” Az önkormányzati törvény hatályos szabályai szerint azonban választott önkormányzati képviselőt nem lehet kirúgni. Megbízatása sok más ok mellett például a testület feloszlatása, összeférhetetlenség, illetve az egy éves távollét mellett méltatlanság miatt ugyan megszüntethető, ám ennek okai között szándékos bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés vagy jelentős köztartozás szerepel, közszereplés, bizottsági beszéd – egyelőre – nem.