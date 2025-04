Végre dolgoztak a képviselők, meghallgatásokkal folytatódhat az új fővárosi cégvezetők kiválasztása

Fővárosi Közgyűlés;meghallgatások;cégvezetők;bizottsági ülés;pályázók;behívás;

2025-04-28 21:42:00 CEST

A Tisza Párt vezette bíráló bizottság múltheti határozatképtelen ülése után most kiegészült a Fidesz és a jelenlegi városvezetést támogató pártok képviselőivel. Mivel a BKK és a BKV esetében kevés jelentkező akadt, azt kérik a főpolgármestertől, hogy további pályázók is indulhassanak.

Második alkalommal már határozatképes volt a fővárosi cégvezetői pályázatokat értékelő bíráló bizottság ülése, amelyet Orbán Árpád vezet – közölte Facebook-oldalán a Tisza Párt fővárosi frakciója. Bár továbbra is az a véleményük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és a korábbi fővárosi politikai elit azon munkálkodik, hogy a BKK, a BKV, a BGYH, a BFVK, és a BKM jelenlegi vezetőit a pozíciójukban tartsa, és ellehetetlenítsék a Fővárosi Közgyűlés által a pályázatok értékelésével, rangsorolásával megbízott testület munkáját. Korábban ezt az álláspontot támogatta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is, bírálva a főpolgármestert.

Most úgy tűnik, fordult a kocka, legalább is a tiszás képviselők úgy értékelték, hogy a múlt szerdai bojkott után mára a többi frakció is belátta, hogy a bizottság tiszás delegáltjai nem engednek a nyomásnak, és nem téríthetők el ettől a célkitűzéstől. Utóbbinál azt fogalmazták meg, hogy a korábban elfogadott szabályoknak megfelelően, szakmai alapon vigyék tovább a cégvezetői pályáztatást.

– A delegáltak kiválasztották, kik azok a pályázók, akiket személyes meghallgatásra hívnak be. Ennek megfelelően a bizottság munkája a jövő héttől a meghallgatásokkal folytatódik, az eredeti eljárásrendnek megfelelően. Azoknak a cégeknek az esetében, ahol nem került legalább három pályázó személyes behívásra, felkérte a főpolgármestert, hogy az alapvető célként megjelölt széleskörű részvétel biztosítása érdekében tegye lehetővé további pályázatok befogadását. Ez két céget érint: a BKK-t és a BKV-t – tették hozzá.

Azt a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesszel azonos létszámmal, 10 fővel jelenlévő Tisza Párt frakciója leszögezte, hogy csak olyan pályázók kinevezését támogatják, akik szakmailag tökéletesen alkalmasak a legnagyobb fővárosi cégek vezetésére. Amennyiben a jelenlegi pályázók közül senki sem felel meg maradéktalanul a kiírásban szereplő szakmai és vezetői előírásoknak, úgy a TISZA frakció kezdeményezi a pályázatra való jelentkezés ismételt megnyitását.