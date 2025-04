Karácsony Gergely: Fellélegezhet a fővárosi színházi világ, több mint a kétszeresére emeljük a függetlenek támogatását!

Orbán-kormány;megállapodás;Karácsony Gergely;független színházak;

2025-04-29 08:21:00 CEST

A főpolgármester bejelentette, hogy sikerült egyezségre jutni a kormánnyal, megduplázzák a független színházak támogatását.

„Fellélegezhet a fővárosi színházi világ: biztonságban a kőszinházak és több mint a kétszeresére emeljük a függetlenek támogatását is!” – közölte Karácsony Gergely kedden a Facebook-oldalán.

A főpolgármester posztjában arról számolt be, hogy sikerült egyezségre jutni a kormánnyal a fővárosi színházak támogatásáról. „A megállapodásban azt is elértük, hogy a kormány közel a duplájára emelje a fővárosi független előadóművészeti szervezetek támogatását, amelynek elosztásáról továbbra is a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) által kijelölt kuratórium dönt majd” – írta.

Karácsony Gergely megjegyezte: ez egészül ki a főváros 150 milliós támogatási keretével, amit a FESZ-el közös adománygyűjtési akciónkkal igyekszünk megduplázni. „Mindez együtt talán elég lesz ahhoz, hogy a függetlenek talpon maradjanak. Feltéve, hogy a közgyűlés megszavazza a kormánnyal kötött megállapodást és a függetleneket támogató közalapítvány támogatását” – tette hozzá a főpolgármester.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly novemberben több mint 4,4 milliárd forintos előadó-művészeti támogatásról beszélt, azt követően, hogy szeptemberben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a független színházakra utalva így fogalmazott: „Azt senki ne várja tőlünk, hogy alapvető értékeket gyalázó produkcióknak örvendezzünk csak azért, mert most éppen ez az irány Európa más országaiban.”

A budapesti független színházak támogatása az elmúlt három évben látványosan fogyatkozott: míg 2022-ben összesen több mint 530 millió forinthoz jutottak, addig tavaly ez az összeg viszont már csak 286 millió forintra, vagyis majdnem a felére csökkent.