Kovács Gergely kutyája lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt miniszterelnök-jelöltje

választás;kutya;Kétfarkú Kutya Párt;parlamenti választások;országgyűlési választások;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;

2025-04-29 08:32:00 CEST

Az MKKP taggyűlése szombaton döntött arról, hogy önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, a miniszterelnök-jelöltségre Kutyika Kutyit kérték fel.

Kovács Gergely társelnök kutyája, Kutyika Kutyi lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) miniszterelnök-jelöltje – árulta el a Magyar Hang érdeklődésére Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója.

A lap információi szerint a a párt a listavezetőiről még nem határozott, annak első tíz helyéről legkésőbb idén június 30-ig fognak dönteni, és csak olyan politikusok lesznek rajta, akik ténylegesen be is ülnének a parlamentbe. Nagy Dávid elmondta, a listájukra olyan kutyapártosok fognak felkerülni – nők és férfiak vegyesen –, akik már hosszú ideje velük dolgoznak, és már bizonyítottak valamilyen területen.

Az egyéni választókerületi jelöltekről már nem a párt taggyűlése, hanem az elnökség fog dönteni, annak határideje október 1-je, de a kiválasztásuk már most is zajlik. A jelöltek számára a párt szakmai képzést is fog biztosítani, ahogy ezt tette az önkormányzati választást megelőzően is. A pártigazgató hozzátette, ősszel egy nagyobb rendezvénnyel is készülnek, hogy bemutassák jövőbeli országgyűlési munkájukkal kapcsolatos elképzeléseiket.

Mint arról a Népszava is beszámolt, az MKKP taggyűlése szombaton elfogadta azt a döntést, hogy a jelöltjei önállóan indulnak a 2026-os országgyűlési választáson. Bár korábban a tagság felkérte Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna társelnököt, hogy egyeztessenek a Tisza Párttal egy lehetséges együttműködésről, végül nem született megállapodás. Információk szerint Kovács Gergely felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel, ám a Tisza Párt elnöke elutasította a közös indulás lehetőségét.