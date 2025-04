Magyar Péter: Kábítószert akar elhelyezni az Orbán-kormány a Tisza Párt munkatársainál

drog;lejáratás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Találhatnak nála még külföldi széfet és offshore számlát is.

Arra készül az Orbán-kormány, hogy akár kábítószert helyezzenek el az én, vagy munkatársaink csomagjaiban, gépkocsijaiban, ingatlanjaiban – közölte egy hétfő esti videóban a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint a drogtörvények szigorítása is ezt készíti elő. Az ellenzéki politikus kijelentette, sem ő, sem közvetlen kollégái nem fogyasztanak kábítószert, és hajlandóak akár heti rendszerességgel drogtesztet végezni. Ugyanezt elvárják a Fidesztől, valamint Deutsch Tamástól is. Kitért arra is, hogy közös gyerekfelügyeletet csak akkor tarthatja meg, ha eltűnik a politikai porondról, a börtönt pedig akkor úszhatja meg, ha külföldre távozik.

Miniszterelnök elvtárs, innen is szeretném üzenni, hogy nem félünk, és nem is félhetünk, mert mögöttünk áll egyre több jó érzésű magyar ember. Higgye el, hogy a magyarok többsége békés úton szeretné lezárni az Orbán–Gyurcsány-korszak húsz évét, de van az a pont, amikor a magyarok nem fognak meghátrálni – fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: senki ne lepődjön meg, ha a propagandában hamarosan az lesz a hír, hogy külföldön széfet vagy offshore számlát találtak Magyar Péter nevén. Véleménye szerint erre is képesek, hogy utólag jogi és politikai lejárató akciót indítsanak. – Ez nem így működik. Hiába zsarolnak akár engem, akár a kollégákat, hiába próbálják megvesztegetni a munkatársainkat. Bármilyen eszközzel fenyegetnek is, egyre inkább tudjuk, hogy jó úton járunk, és nem félünk, mert nem vagyunk egyedül a pályán – mondta a pártelnök.