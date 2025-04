Nagy István: A mostani száj- és körömfájás tanulsága, hogy az államnak kell építtetnie több nagy hullégetőt

állatok;Nagy István;Pereszteg;levágás;száj- és körömfájás;dögtemető;

2025-04-29 22:12:00 CEST

Bábolna után Peresztegen is demonstrálók várták az agrárminisztert, aki a száj- és körömfájás miatt a település határában kialakított dögtemető miatti lakossági tiltakozás miatt kénytelen végigjárni az érintett településeket. A politikus bejelentette, más dögét ezentúl nem viszik Peresztegre.

A Kontroll videója szerint az eseményen először rendőrök, köztük készenlétisek által bezárt helyiségben zajlott a hivatalosan fórumnak nevezett tájékoztatás, ahol a település vezetőivel tárgyalt a tárcavezető, illetve gondosan megszűrték, ki mehet be a Faluház nevű épületbe, az újságírók nem. Volt egy ügyvéd, akit azért nem engedtek be, mert mindt mondták, nem regisztrált.

Később hangszórókon kihangosították, így a felháborodott tüntetők hallhatták, mivel magyarázza a miniszter az intézkedéseit. A helyiek közül többen kifogásolták, hogy senki sem tájékoztatta őket, az éj leple alatt, titokban hozták ide a leölt állattetemeket. – Nem lehet kint hagyni a száradó ruhákat, mert egyből átveszik a dögszagot, voltak eladásra kijelölt telkek, azok már senkinek sem kellenek – tette hozzá egy férfi.

– Nagyon-nagyon nehéz minden intézkedésünket, lépésről, lépésre megtenni, hogy közben konteós elméletekkel szemben is védekezni kell – sugározták a kint várakozóknak Nagy István szavait. A politikus beszélt az állattartó telepektől kért járványvédelmi tervekről, arról, hogy amíg korábban felütötte valamilyen betegség a fejét a szarvasmarhák között, egy-egyet kellett leölni, most háromezret. – Jogos a társadalmi elégedetlenség – ismerte el a fideszes politikus, de szerinte nem lehet máshol elföldelni a tetemeket, nincs alkalmas hely. Annyit leszűrt a történtekből, hogy a magyar államnak kell építenie nagy hullaégetőt keleten, nyugaton és délen is.

A helyiek „Tiszta levegőt, tiszta vizet, szüntessék meg a dögtelepet” felkiáltással szervezték a tüntetést. Tiltakozásukat az váltotta ki, hogy a hatóság a múlt héten jelentette be, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusával fertőzött és kényszervágásra ítélt újabb állatokat a Pereszteg határában lévő, állami tulajdonú ATEV-telepre, egy csaknem 30 éve lezárt korábbi dögkútra szállítják. A demonstráción megjelent a budapesti hídfoglalásokon is rendre feltűnő botrányhős, Szabó Bálint a szokásos trombitájával. Végül a sajtó kérdéseire is válaszolt Sellei Tamás független polgármester vendégeként a miniszter. Nagy István a 444 felvetésére elmondta, megállapodtak, hogy „más település döge” a jövőben nem kerül Peresztegre, legfeljebb csak a szomszédból szállíthatnak ide leölt állatokat.