A dögtemető ellen tiltakozók százai várták Bábolnán Nagy István agrárminisztert

2025-04-23 09:24:00 CEST

Az önkormányzat a tárcavezető délutáni látogatására szervezett tiltakozást, azonban azt indoklás nélkül áttették reggelre.

Indok nélkül áttette kora reggelre Nagy István agrárminiszter a szerdai bábolnai helyszíni látogatását.

Mint arról beszámoltunk a Magyar Hang nyomán a bábolnai önkormányzat demonstrációt szervezett Nagy István szerda délutáni látogatására 15.30 és 18.00 óra között élőlánccal, félpályás útlezárással. A miniszter azonban kedden délután módosította a programját, így fél nyolcra érkezett a polgármesteri hivatalba.

Mint a helyi szervezőktől megtudtuk, így is sikerült több száz helyi tiltakozót összetoborozni a polgármesteri hivatal elé. Úgy tudjuk, hogy a miniszter végül kis késéssel 7.40-kor érkezett meg, majd a tiltakozók élőlánca között tudott csak bejutni a Polgármesterhez. Egyelőre kérdéses, hogy a kora reggelre előrehozott miniszteri látogatás miatt lesz-e délutáni demonstráció, erről a szervezők szerint a délelőtt folyamán fognak dönteni.

Korábban már volt demonstráció Bábolnán, ahol a helyiek április közepén a sajtóból értesültek csak, hogy több ezer, a ragályos száj-és körömfájás járvány miatt leölt szarvasmarha tetemét földelték, illetve földelnék el.

Hegyeshalom-Csemeztanyán korábban létesült ilyen rögtönzött dögtemető, ahová három telephelyről (Levél, Darnózseli, Dunakiliti) vitték az állatokat.

A helyiek már ott is tiltakoztak a lépés ellen, attól tartva, hogy a sok ezer bomló állattetem elfertőzi az ivóvizet. Később kiderült, hogy a rábapordányi telep is megfertőződött, onnan Peresztegre vitték eltemetni az állatokat. A helyi lakosok ott is demonstrációval tiltakoztak. Bábolnán a bábolnai képviselő-testület határozata szerint a dögtemető megtelt, oda nem vihető több leölt állat.