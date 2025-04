Titokzatos üzemet akarnak felhúzni az ácsi katódgyár mellé

beruházás;vízhálózat;katódgyár;

A háttérben feltűnik Mészáros Lőrinc is.

Komárom-Esztergom vármegyében újabb, több milliárd forint értékű víziközmű-fejlesztéseket jelentettek be, amelyek egy része az Ács térségében épülő katódgyár közelében valósul meg. A hivatalos indoklás szerint a beruházások célja a növekvő lakossági igények kielégítése, mivel a gyár elvileg csak csekély mennyiségű vizet használ. Ugyanakkor egy új, nagyobb vízigényű létesítmény terve is napirenden van – írja a 24.hu.

A helyiek és civil szervezetek elsősorban a szennyvízkezelés kiterjesztése miatt aggódnak, mivel szerintük fennáll annak a veszélye, hogy a vízrendszerbe káros, akár rákkeltő vagy magzatkárosító anyagok kerülnek. Februárban és márciusban összesen mintegy nettó 17,5 milliárd forint értékben két víziközmű-fejlesztést hirdettek meg Ács, Bábolna és Komárom térségében. A megbízó mindkét esetben az Északdunántúli Vízmű (ÉDV) Zrt. volt. Az egyik projekt keretében három új víztározó épül Koppánymonostor és Bábolna környékén, összesen 4500 köbméteres kapacitással. A kivitelezést a Colas Alterra Zrt. és a Betonútépítő Zrt. végezheti. Az ÉDV tájékoztatása szerint ezek a tározók hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen a vízhiánnyal küzdő települések száma, és stabilabb legyen az ellátás. A fejlesztések összesen 28 település vízellátását javíthatják.

A hirdetmény szerint a beruházások célja továbbá a nyári időszakokban jelentkező csúcsfogyasztási problémák kezelése. A víztározók révén két irányból is biztosítható lesz a vízellátás, csökkentve ezzel a hiány kockázatát. Jelenleg Ácsot és Bábolnát a tatabányai regionális vízhálózat látja el, amelynek kapacitása már nem elegendő a növekvő igények kielégítésére, azonban a fejlesztések révén a koppánymonostori vízbázis szabad kapacitása is elérhetővé válik számukra. A bővítéshez azonban szükséges az ivóvíz- és szennyvízhálózatok korszerűsítése is, amelyet a második projekt keretében a Mészáros és Mészáros Zrt. valósít meg.

A projekt részeként kibővítik az ácsi szennyvíztisztító telepet, hogy az ne csak Ács, hanem az ipari terület és Bábolna szennyvizét is kezelni tudja, amelyet a Dunába vezetnek el. Emellett új szennyvízvezetékek és átemelő rendszerek is épülnek, valamint bővítik az ácsi elvezető hálózatot is.

Ácson 2024-ben, helyi ellenállás ellenére, megkezdődött egy 1,3 milliárd eurós beruházással létrejövő katódanyaggyár építése, amelyet a kínai Huayou-csoporthoz tartozó Bamo Technology Hungary Kft. valósít meg. A próbagyártás várhatóan 2025 második felében indulhat el. A katódgyártás az akkumulátoripar egyik kulcsterülete, ahol veszélyes anyagokat is felhasználnak. Az ÉDV Zrt. a fejlesztéseket azzal indokolta, hogy Ács és térsége víziközmű-hálózatát hosszú távon kívánják megerősíteni, nem a Bamo beruházása miatt, hanem a helyi lakosság igényeinek kielégítése érdekében. Hangsúlyozták, hogy a beruházás fő célja az ellátásbiztonság növelése és a szolgáltatások megbízhatóságának javítása.

A hivatalos álláspontot azonban több helyi civil szervezet, valamint az ácsi önkormányzat ellenzéki képviselői is megkérdőjelezik. Hasonlóan más térségek – például Tatabánya és Tata – nagyszabású víziközmű-fejlesztéseihez, úgy vélik, ezúttal is inkább az ipari beruházások kiszolgálása áll a középpontban, a lakossági szempontok pedig csupán másodlagos szerepet kapnak.

A Miénk a Grund Városvédő Egyesület szakértője, Ballabás Gábor geográfus szerint az új fejlesztések elsősorban a katódgyár ipari vízellátását és szennyvízkezelését szolgálják, a lakossági ellátás javulása pedig inkább csak mellékes eredmény. Ács korábban Komáromból kapott vizet, Bábolna pedig Tatabánya irányából, ám most e két rendszert összekötik.

A szakértő szerint a jelenlegi hálózat jelentős tartalékokkal rendelkezik, mivel a hazai akkumulátoripar visszaesett – például az SK komáromi üzemeiben is csökkent a termelés –, miközben a vízbázis kapacitása a valós igényekhez képest jóval túlméretezett: az SK napi 3500 köbméteres igényéhez egy 12 ezer köbméteres kapacitást építettek ki.