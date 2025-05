Egyesült Államok;regény;krimi;feketék;seriffrendszer;

2025-05-03 14:00:00 CEST

Fájdalmas jelen, törékeny jövő – Déli noir S. A. Cosbyval

Az északi noir fogalma nem ismeretlen a hazai olvasóközönség számára, a zord közegű skandináv krimik évtizedek óta népszerűek. De mi a helyzet a déli noirral? Éppen ideje megismerkedni a bűnügyi irodalom délebbi leágazásával is! Kezdjük is a műfaj kiemelkedő amerikai szerzőjével és díjnyertes regényével! A Bűnösök vére folyjon című könyvet író S. A. Cosbyval beszélgetve nemcsak az irodalom és a birkózás kapcsolatát fejtettük meg, hanem arra a kérdésre is választ kerestünk, hozzájárulhat-e az összetett társadalmi kérdések irodalmi ábrázolása azok megoldásához.