Magyar Péter szerint akár offshore számlát is nyithat valaki a nevében

offshore;lejáratás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-30 08:59:00 CEST

Úgy véli, sokféle, kontraproduktív vasat tart a tűzben a kapkodó Fidesz, hogy akadályozza a Tisza Párt indulását.

Nem kell mindenkit megváltoztatni, nem törekszünk arra, hogy 110 százalékot érjünk el a választáson. Valakinél hit kérdése, kire szavaz – jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter jelezte, hogy mindig tiszteletben tartja mások véleményét. A Tisza-szigeteknek is azt szoktam mondani, hogy el kell mondani az érveket, de ha ez nem hat, akkor hagyni kell – nem kell mindenkit erővel győzködn – tette hozzá.

Megjegyezte azt is, hogy „a valóság szembejön mind a boltokban, mind az utcákon”. Vannak, akiknél a politikai hovatartozás hit kérdése: úgy érzik, ha 10–20 éven át egy adott pártra szavaztak, akkor azon nem változtathatnak – mert azzal el kellene ismerniük, hogy korábban talán rossz döntést hoztak. Még ha valaki fel is ismeri, hogy nem jó az irány, nem az történik, amit ígértek, akkor is sok idő lehet a változás – fejtegette. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy nem olvasta azt a jogszabályt, amely alapján neki is ki kell töltenie azt a vagyonnyilatkozatot, amely a magyar képviselőkre is érvényes.

Úgy tervezi, hogy azt alaposan kitölti, bár el tudja képzelni, hogy valaki közben nyit a nevében egy offshore-számlát, vagy valamilyen Barba-trükkel állnak elő. Sokféle, kontraproduktív vasat tart a tűzben a kapkodó Fidesz, hogy akadályozza a Tisza Párt indulását – vélekedett Magyar Péter.