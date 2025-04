„Én már életem végéig kitartok” – Van, ahol már hergelni sem kell, mindent elhisznek a Fidesznek

politika;Fidesz;Magyarország;Ukrajna;EU-csatlakozás;vidék;riport;propaganda;

2025-04-28 09:30:00 CEST

A Fidesz hűséges szavazói kétely nélkül elhiszik, hogy Ukrajnát soha nem szabad felvenni az Európai Unióba, mert az ukránok bűnözők. De ha a Fideszt később azt mondja, hogy Ukrajna rendben van, akkor majd azt is elhiszik.

– Az ukránok rettenetes dolgokat csinálnak! Nem szabad beengedni őket az unióba. Ha tagok lesznek, jönnek hozzánk az ukrán bűnözők.

Így válaszolt Majlák Herman arra kérdésre, hogy az Európai Unió kezdjen-e tárgyalásokat Ukrajnával keleti szomszédunk uniós tagfelvételéről. A közmunkásként dolgozó, 61 esztendős férfit egy baranyai falucskában, az alig 90 lelkes Tófűn szólítottam meg. A motoros kaszával füvet nyíró Herman nem titkolta, hogy ő a Fidesz kitartó híve, és ha a kormány azt mondja, Ukrajnát nem szabad felvenni, akkor ő is ezt vallja. Ám, ha a kormány egyszer majd támogatja az ukrán belépési szándékot, akkor majd ő is. Addig nem.

A napokban kilenc Baranya és Tolna megyei falu lakóival beszélgettem arról, hogy miképp gondolkodnak Ukrajna tagfelvételéről, mennyire hat rájuk a kormány és médiájának tagfelvételellenes propagandája. Nos, a Fidesz-követőkre maradéktalanul. Ők gondolkodás és kétely nélkül elhiszik, hogy az unió a fejünk felett döntve fel akarja venni Ukrajnát, és akkor ezzel beengedik a közösség államaiba – így hazánkba is – az ukrán maffiát, a drogokat, a fegyvereket és az AIDS-es prostituáltakat.

– Vad népség, rosszakat hallunk róluk – kezdte a 900 lelkes Aparhanton élő Erzsébet. A középkorú, egykor ápolónőként dolgozó, leszázalékolt asszony így folytatta: – Milyen ország az, aki háborút indít a másik ellen?

– Elnézést – állítottam meg –, Oroszország támadta meg Ukrajnát.

– Igen, de ők provokálták ki, üldözték az ukrajnai oroszokat, ezt nem tűrhette Putyin.

Próbáltam meggyőzni, hogy szavaiban több a putyini propaganda, mint a valóság, de látva, hogy nincs esélyem, váltottam:

– Ukrajna akkor léphet be az unióba, ha békét köt az Oroszországgal, és ha garantálják kisebbségek jogait.

Erzsébet tagadólag rázta a fejét:

– Majd megígérik, de biztos vagyok benne, hogy nem fogják betartani.

Erzsébet együtt sétált Aparhant főutcáján barátnőjével, a vele egyetértő, 61 éves Magdolnával. Megkérdeztem tőlük: elhiszik-e azt is, hogy az unió azért tart vissza Magyarországnak járó támogatásokat, mert a Tisza Párt erről alkudott meg Brüsszellel?

– Igen, ez történt – helyeselt a nehezen mozgó Magdolna, akit varrónőként százalékoltak le. – De hát miféle ember ez a Magyar Péter? A hazája ellen beszél?

– Nem a hazája, hanem a kormány ellen – vetettem közbe.

– De hát a Magyar Péter miért nem fogadja el, hogy az ország kétharmada Orbán Viktort választotta? – A választók 38 százaléka, 3 millió ember választotta. – Jó, lehet, de akkor is: micsoda dolog, hogy sokan mindenért támadják Orbán Viktort?!

A csokért is, a nagycsaládosok autótámogatásáért, a fiataloknak adott adókedvezményért, mindenért! – Ez tényleg hibás gondolkodás – hagyom rá –, de ettől még a korrupció miatt okkal támadják.

– Nézze, bárki lenne, mindenki azt csinálná, mint Orbán: a sajátjainak adna.

– Szóval, az normális, hogy Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt 600 milliárd forinttal több lett? És Tiborcz Istváné is százmilliárdokkal.

– Ha maga lenne ott, maga is a sajátjainak adna. Ilyen a világ.

Látva, hogy Magdolna nem enged, megkérdeztem tőle, hogy szerinte Mészáros hány házat vehetne a 600 milliárdból:

– Megvehetné ezt az egész falut – ismerte el Magdolna.

– Ha 30-40 millióval számolunk egy itteni portát, akkor megvehetne csaknem 20 ezer házat, vagyis 60 ekkora falut.

Magdolna és Erzsébet elcsodálkozott, de ettől még befolyásolhatatlanok voltak.

A kilenc faluban összesen 45 embert szólítottam meg, s akik Fidesz-követőként mereven elutasították Ukrajna uniós felvételét, azok mind úgy vélték: a kormány nem korrupt, illetve, ha juttat is a sajátjainak, akkor azzal nem sérti meg a „szokásokat”, más is így csinálná. A legmisztikusabban a Tófűn élő Varga Mária védte meg a kormány korrupciógyanús pénzosztását. A nyugdíj előtt gondozónőként dolgozó, 70 éves asszony így fogalmazott:

– Nézze, én spirituális lény vagyok, aki olvas a lelkekben, mert reikimester is vagyok, és azt gondolom: oka van annak, hogy a kormány miért központosítja alig néhány ember kezében a pénzt. Ha valamit akar a kormány, akkor ahhoz pénz kell, s ők nyilván szeretnének tenni az ország javára, arra kellhet az a pénz. Vissza fogják majd adni azt a pénzt az országnak, úgy gondolom, nem maguknak tették félre. Megbízom bennük. Tudom, hogy Orbán a nemzetért harcol.

Varga Mária szerint viszont Magyar Péter korrupt, mert összejátszik a brüsszeli elittel. És abban is biztos az idős asszony, hogy Ukrajna a bűn hazája: – A világon a legerősebb maffia Ukrajnáé – mondta határozottan –, olvastam, hogy mindenütt rettegnek tőlük.

Az, hogy Ukrajnától félni kell, a falusi Fidesz-szavazók körében cáfolhatatlan tény.

Ezt tapasztaltam a Mecsek keleti lejtőjén megbúvó Magyaregregyen, Vékényben, Szászváron, Mázán és a Völgység hangulatos falvaiban.

– Én is félek az ukránoktól – jelentette ki Alsómocsoládon az évtizede közmunkásként dolgozó, 60 esztendős Kása Lajosné.

– De miért? – faggattam őt tovább.

– Azt nem tudom – felelte az asszony –, de azt mondják, hogy félni kell tőlük, és én elhiszem.

A 250 lelkes falu központjában földet lapátolt egy talicskára az 56 éves Orsós Antal. A napszámosként foglalkoztatott, jókedélyű férfi ekképp érvelt:

– Az ukránoknak nem szabad széket adni Brüsszelben, mert háborúznak. És, ha vége lesz a háborúnak, akkor se. Putyin nagy ember, vele nem szabad újat húzni. Én tudom, mert valaha én is benne voltam a politikában, képviselő voltam a cigány önkormányzatban. Tudom, hogy Ukrajnában ellopnak mindent, rettenetes viszonyok vannak ott.

Pfaff Ferenc is úgy véli, nem szabad beengedni Ukrajnát az unióba:

– Akkor se szabad, ha az ukránok teljesítenek minden feltételt – mondta a 74 éves, nyugodt szavú, nagyvejkei férfi. – Azért nem, mert el fogják lopni az uniótól kapott pénzeket.

Később – kérdéseim hatására – elismerte –, hogy nem tudja, valóban olyan nagy méretű-e a korrupció Ukrajnában, és olyan erős-e a maffia, mint az hallotta, olvasta.

– Akkor se jöjjenek – tartotta magát az eredeti álláspontjához –, mert sok pénzbe kerülnek nekünk.

– Mi is pénzbe kerültünk az uniónak, amikor beléptünk.

– Igaz – bólintott rá –, de ha bejönnek, a magyar gazdákat tönkreteszi az ő olcsó búzájuk. Ne lépjenek be!

– Az a gabona most is jelen van a világpiacon, most is konkurencia nekünk.

– Igaz. Nézze, nem tudom mi lesz ebből, de én már életem végéig kitartok a Fidesz mellett, amit ők mondanak, azzal értek egyet.

– Az előbb az ukrán korrupciót emlegette, nálunk nincs korrupció? – Nem tudom. A Magyar Péter azt mondja, hogy van. De engem ez nem érdekel. Én nem tudnék rá szavazni.

Bár az említett falvakban erős a Fidesz, és a 2022-es választáson némelyik településen elvitték a voksok több mint 70 százalékát, ennek ellenére találkoztam olyan helybéliekkel, akik nyíltan kritizálták a kormány Ukrajna-politikáját, és nevettek azon a naponta százszor elismételt állításon, hogy a Tisza Párt miatt nem kapjuk meg az uniós támogatásokat.

– Csak a nagyon buta ember hiszi el, hogy az ukránok mind bűnözők – legyintett Mázán a 42 éves Albert János. – És az is butaság, hogy a Tisza Párt miatt nem kapjuk meg a pénzt. Tizenöt éve megy itt a korrupció.

Nekik a luxus, a jacht, a repülő, a kastély, a százmilliós ruha, nekünk meg csak a munka. Sofőr vagyok, és nyolc óra után megyek még másik munkába, ha boldogulni akarok. Dolgozok megállás nélkül, és nem gazdagodok meg. Valószínűleg annyit dolgozok, hogy már nem marad időm pénzt keresni.

Szászvár központjában egy elektromos robogón ült Szücs Jánosné, amikor megszólítottam. A gerincével és a lábával leszázalékolt, 56 éves asszonyt elkeseríti az Ukrajna elleni gyűlöletkeltés:

– Az anyai nagyanyám magyarul beszélő ukrán asszony volt, a háború után települt át ide, Medinára, tolmácsnak. Tőle tudom, hogy Ukrajnában melegszívű, kedves emberek élnek, jártam ott többször, úgyhogy ezt magam is tapasztaltam. A Fidesz szavazói, de főleg az idős emberek mégis elhiszik, hogy Ukrajna a bűn hazája. Borzasztó! És elhisznek mindent a kormánynak, azt is, hogy a pénzek a Magyar Péter miatt nem jönnek Brüsszelből. Pedig látják, hogy iszonyú nálunk a korrupció. Most már 15 éve! Mégis elhiszik.

Váralján a Tündeként bemutatkozó, kétgyermekes asszonytól megtudom, hogy a 750 lelkes faluban él egy Ukrajnából menekült család. Még a háború kezdetén jöttek, azóta beilleszkedtek itt, és Váralján született meg a második gyermekük.

– Zelenszkijt nem szeretem, valami zavar benne, de ettől még az ukrán embereknek azt kívánom, hogy éljenek békében, biztonságban, és ha ehhez az unió kell, akkor ott. De ha a Fidesz kiadja a parancsot, hogy mondjunk nemet Ukrajnára, akkor a párt hívei gondolkodás nélkül erre szavaznak. Nem érdekli őket az ukránok szenvedése.

Kruckenberger Józsefné is a Fidesz szavát követve érzi úgy, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni. A 85 éves, váraljai asszony azonban hozzátette:

– Borzasztó, ami Ukrajnában van. Egy ukrán apa a tévében siratta a fiát, én is elsírtam magam. Az én apámat elvitték az oroszok málenkij robotra. Ö éves voltam akkor, és soha többé nem láttam. Hét évig egy bányában dolgozott, eltört a lába, vérmérgezést kapott, és belehalt. Még ma is fáj. Tudom, hogy nehéz az ukránoknak, de azt nem tudom, hogy nekünk jó-e, ha belépnek az unióba. Orbán azt mondja, hogy nem jó, és neki hiszek.

Amúgy a kilenc faluban és környékén nem láttam egyetlen olyan plakátot se, ami Ukrajna uniós felvétele ellen lázította volna a magyarokat. A kormány bölcs és takarékos, hogy nem rendelt ide egyet se.

Felesleges lett volna.