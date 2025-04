Új gázerőmű építéséről és magyar kőolajmező feltárásáról állapodott meg az Orbán-kormány Törökországgal

„Hogyha anno nem építettük volna meg közösen a Török Áramlat vezetéket, akkor ma az ukrán tranzit elvágása miatt nagy bajban lennénk, ehelyett, mivel a bátor döntéseket meghoztuk, továbbra is biztos lábakon áll a gázellátásunk, és a rezsicsökkentés eredményeit is fenn tudjuk tartani” – mondta a külügyminiszter.

– fogalmazott. Majd rámutatott, hogy mára hazánk energiaellátásának biztonsága nem létezik Törökország nélkül, a Török Áramlat vezetéken keresztül napi több mint húszmillió köbméternyi gáz érkezik, az idei évben a mennyiség máris megközelítette a 2,5 milliárd köbmétert, ami a tavaly rekordévnél is magasabb adat.

A miniszter közölte, hogy jelenleg, a veszélyek korában az energiaellátás biztonságát számos súlyos kihívás éri, az utóbbi időszakban több tranzitútvonalat elvágtak, energetikai szankciókat rendeltek el, támadások érték az energiainfrastruktúrát, illetve az elmúlt napokban két nyugat-európai is áram nélkül maradt.

„Ezért a mai megállapodás a kezdetét jelenti annak is, hogy nemcsak Magyarországon, hanem harmadik országokban is közös kőolajkitermelési terveket dolgoznak ki, ezáltal a Mol regionális szerepe tovább növekszik” – mondta a tárcavezető.

– jelentette ki. Felidézte, hogy a Molnak és a TPAO-nak nem ez az első együttműködése, ugyanis tíz éve már, hogy Oroszországban egy közös földgázmezőt üzemeltetnek, és Azerbajdzsánban is hosszú távú együttműködés van a két vállalat között.

Emellett koncessziós szerződést írtak alá két új magyarországi kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről Tamási és Buzsák térségében, a Mol és a TPAO létrehozta a közös vállalatát is ennek céljából.

Új gázerőmű építéséről, valamint két hazai kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

