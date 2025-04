Kína;vagyon;cég;Dunaferr;

2025-04-30 13:48:00 CEST

Kínai állami cég is bejelentkezett Dunaferr megmaradt vagyonáért

Két vállalat is érdeklődik az egykori Dunaferr meleghengermű tevékenységéért felelős cég, a Dunarolling Kft. vagyonelemei iránt - derül ki a Cégközlönyben kedden közzétett dokumentumokból. Az egyik a Hangzhou CIEC Group Ltd., míg a másik a Dunaferr Steel Rolling a.s.