Úgy tűnik, csak a magyar gazdaság zsugorodik az EU-ban

Európai Unió;KSH;GDP;Ukrajna;recesszió;háború;Eurostat;magyar gazdaság;gazdasági növekedés;Nagy Márton;

2025-04-30 16:20:00 CEST

Nagy Márton „a háború elviselhetetlen pénzügyi terheivel”, elhibázott uniós politikával és Ukrajna jövőbeli EU-csatlakozásával magyarázza a magyar gazdaság vergődését, azonban eddig 14 adatközlő tagállamból egyedül Magyarországon csökkent az előző negyedévhez képest a GDP.

Mint arról a Népszava is beszámolt, szerdán finoman szólva is lesújtó adatokat közölt a magyar gazdaságról a KSH, ugyanis az idei első negyedévben a növekedés 0,4 százalékkal alulmúlta a tavalyi év azonos időszakát. Az előző, vagyis 2024 negyedik negyedévéhez képest pedig 0,2 százalékkal csökkent a GDP, vagyis a várt minimális növekedés helyett ezen a téren is visszaesést láthatunk.

A mellbevágó számok láttán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter továbbra sem a magyar gazdaságpolitikában látja a hibát. A miniszter közleményében kifejtette, hogy „az Európai Unió hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, egyrészről a háborút támogatja a béke helyett, másrészről az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége a magyar gazdaság kilátásait rontják”.

A 444 ezután szemügyre vette az Eurostat vonatkozó tagállami statisztikáit. Noha az adatok még hiányosak – 27-ből 14 országban állnak rendelkezésre –, ezekből az látszik, hogy egyedül Magyarországot sújtják a Nagy Márton által említett tényezők.

Az előző negyedévhez képest ugyanis egyetlen gazdaság teljesítménye sem csökkent, még a nemzetgazdasági miniszter által gyakran emlegetett német gazdaság is 0,2 százalékkal bővült.

Az EU egésze 0,3 százalékkal növekedett, a tagállamok pedig jellemzően 0-0,5 százalék közötti bővülést produkáltak, egyedül a valódi repülőrajtot vett Írország emelkedik ki a maga 3,2 százalékos növekedésével. Ha az előző év azonos időszakához mért teljesítményt nézzük, akkor sem túl rózsás a helyzet, ugyanis a magyar gazdaság 0,4 százalékos zsugorodása jelen állás szerint a második legnagyobb. Az adatok szerint egyedül Ausztriában mértek rosszabb, 0,7 százalékos csökkenést.

Az elemzők 2025 első három hónapjában mind éves, mind negyedéves alapon a GDP 0,3 százalékos bővülésére számítottak – ehhez képest újra recesszióba hajlik a magyar gazdaság. A magyar kormány – jelesül Orbán Viktor és Nagy Márton – az elmúlt hónapokban azzal nyugtatgatta a szavazóit, hogy magyar gazdasági idén végre repülőrajtot vehet. Ebből azonban eddig semmi sem valósult meg, sőt maga a kormány is visszavette az idei évre tervezett 4 százalékos gazdasági előrejelzését 2,5 százalékra.