Még kisebb arányban nőtt Magyarország GDP-je tavaly, mint eddig hitték

2025-03-04 18:05:00 CET

Tavaly, a szezonálisan igazított adatok alapján 0,5 százalékkal nőtt a GDP -közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslését. 2024 utolsó negyedében 0,4 százalékkal volt magasabb bruttó hazai termék értéke, mint egy évvel korábban az III. negyedévhez képest pedig 0,5 százalékos növekedést mértek. Virovácz Péter az ING Bank elemzője szerint a fél százalékos negyedéves növekedési adat azt jelzi, hogy a gazdaság bár kilépett egy rövid életű technikai recesszióból, a fellendülés egyáltalán nem nevezhető erősnek vagy élénknek. Mindezzel az is visszaigazolást nyert, hogy 2024 egészében a magyar gazdaság csupán 0,5 százalékkal tudott bővülni, messze alulmúlva a várakozásokat, immáron második éve egyhuzamban.

Tavaly termelői oldalon a szolgáltatószektor (2,1 százalékos növekedéssel) hajtotta a növekedést, ezen belül a turizmus ( 5,3%) és a infokommunikáció (4,3 %) tudott jelentősebb bővülést produkálni. Az ipar hozzáadott értéke 3 százalékkal csökkent, a mezőgazdaság teljesítménye 10 százalékot maghaladó mértékben zsugorodott. Felhasználási oldalon a háztartások fogyasztása 4,3 százalékkal nőtt – ez tartotta víz felszíne felett a gazdaságot, a beruházások és az import is visszahúzta a növekedést.

Az ING elemzője szerint bizakodásra ad okot, hogy a fogyasztás továbbra is dinamikusan bővül, bár óvatosságra int a romló fogyasztói bizalom. A beruházási fordulat még várathat magára, a költségvetési mozgástér is szűkös, az uniós források is hiányoznak, emiatt az idén 1,9 százalékkal nőhet a magyar gazdaság – fogalmazott Virovácz Péter.