Polt Pétertől követel tájékoztatást Magyar Péter a MNB-botrányról, zárolná az érintettek vagyonát

Polt Péter;MNB-botrány;Magyar Péter;

2025-05-01 12:37:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint világbotrány, hogy a valaha volt legnagyobb bankrablás ügyében mindenki szabadlábon élvezheti a lopott szajré örömeit.

Követeljük, hogy Polt Péter legfőbb ügyész haladéktalanul adjon tájékoztatást arról, hogy az Állami Számvevőszék márciusi jelentése óta a Nemzeti Bank százmilliárdjainak ügyében miért nem került sor gyanúsításokra, őrizetbe vételre és letartóztatásra – írja Magyar Péter csütörtöki Facebook-posztjában az általa elnökölt Tisza Párt nevében. Felvetette, hogy miért menekülhettek el az ügy egyes kulcsszereplői olyan harmadik országba, ahonnan nincs bűnügyi kiadatás.

„Követeljük, hogy a legfőbb ügyész valljon színt, hogy a valaha volt legsúlyosabb magyar gazdasági bűncselekmény ügyében miért nem zárolják haladéktalanul az elkövetők vagyonát. A közvélemény joggal vár választ arra a kérdésre is, hogy vajon elvárható-e a nyomozás valódi törvényességi felügyelete a Polt Péter vezette ügyészségtől egy olyan ügyben, amelyben a legfőbb ügyész felesége is érintett lehet, hiszen több jegybanki alapítvány felügyelőbizottságának is tagja volt”– szegezte a legfőbb ügyésznek a saját személyes érintettségét is felvető tényt.

Az ellenzéki politikus öt pontban fel is sorolta pártja Polt Péterrel szembeni követeléseit az MNB-botrányban, és azt várja tőle, hogy haladéktalan tájékoztassa a közvéleményt:

1) Milyen szakaszban áll a nyomozás a világ eddigi legnagyobb bankrablása ügyében.

2) Miért nem történt gyanúsítás, kihallgatás, őrizetbe vétel, letartóztatás az ügyben.

3) Érintett-e az ügyben volt vagy jelenlegi kormánytag, vagy országgyűlési képviselő.

4) Miért nem zároltak már vagyontárgyakat, vagyonelemeket a százmilliárdos kár biztosítására.

5) Miért várta meg a Legfőbb Ügyészség az Állami Számvevőszék jelentését, miért asszisztált éveken keresztül a nyilvánvaló gazdasági bűncselekményekhez, miért nézte tétlenül a magyar közvagyon ipari méretű elherdálását, szétlopását.

„Világbotrány, hogy amíg egy sima bolti lopás esetén azonnal őrizetbe veszik és nagy valószínűséggel letartóztatják az elkövetőt a hatóságok, addig a valaha volt legnagyobb bankrablás ügyében, melynek során több száz milliárd forint közpénz tűnt el, mindenki szabadlábon élvezi a lopott szajrét” – írta a Tisza Párt elnöke.

A büntetőeljárási törvény világosan fogalmaz, hogy le kell tartóztatni a gyanúsítottat, ha fennáll a szökés, az elrejtőzés, vagy a bűnismétlés veszélye, vagy ha a terhelt veszélyeztetné a bizonyítást – fűzte hozzá Magyar Péter.