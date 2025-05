Mellár Tamás: Az Orbán-rendszer leváltásáért mindent meg kell tenni, az ellenzéki listát el kellene engedni

politika;ellenzék;Magyarország;lista;Mellár Tamás;

2025-05-02 09:18:00 CEST

Minden mostani jelöltnek két kutatót kéne megbíznia az év vége felé, akik megmérik, hogy nekik, vagy a Tisza-aspiránsoknak van-e nagyobb esélyük a győzelemre – mondta Mellár Tamás. Ő maga listán a Tisza Pártra fog szavazni, Magyarországot pedig szerinte sajnos semmi baj nem érné azzal, ha a Párbeszéd, vagy bármely hasonló kispárt megszűnik. Interjú.

Hogy látja, megbukhat jövőre a NER?

Biztosan mindent megtesznek majd, hogy ez ne történjen meg. Akár valamilyen orosz segítséggel, eljárásokkal, vagy a választási küszöb leszállításával. Érdekük, hogy a Mi Hazánktól, a DK-n és a Párbeszéden át mindenki be tudjon csúszni valahogy, hátha gyengíthetik a Tisza eredményét.

Ez önt is érinti, hiszen 2022-ben a „régi ellenzék” támogatásával nyert.

Engem nem, hiszen párttag soha nem voltam. A Párbeszéd-frakcióba vállaltan azért ültem be akkor, hogy kisegítsem a megmaradását. De ma már más helyzet van: sajnos azt kell mondanom – bár személyeskedni nem szeretnék – hogy semmi baj nem éri Magyarországot azzal, ha a Párbeszéd, vagy bármely hasonló kispárt megszűnik.

Azt eldöntötte, hogy a pécsi körzetében újraindul-e?

Nem, még abszolút nem.

A 2022-ben nyertes ellenzéki jelölteknek mit tanácsol?

Az ellenzéki pártoknak jövőre nem lenne szabad listán elindulniuk. Azok az egyéni jelöltjeik viszont, akik a korábbi választásokon nyerni tudtak induljanak el, és ha ismételni tudnak, függetlenként frakciót is alakíthatnak az új parlamentben, vagy ha lehetőségük van rá, valahogy a Tiszához csapódhatnak. De a listát el kellene engedni, mert azzal csupán az ellenzéki szavazatokat osztják meg, csökkentve a kormányváltás esélyét.

És, ha egyéniben indulnak a Tisza mellett többen?

Ugyanaz lehet a helyzet, mint ami 1994-ben volt. Akkor az embereknek annyira elegük volt már az MDF-ből, hogy ha az MSZP egy szürke szamárra festi rá a logóját, ő is megnyeri a körzetét. Ha ez a gátszakadás újra megtörténik, a Tisza is lesöpörheti a többieket. Nem biztos, hogy az egyéni kvalitások fognak dönteni ebben.

Ezen logika alapján visszalépne Pécsen egy tiszás jelölt javára?

Természetesen igen, ha úgy látom, hogy megtörténik ez a gátszakadás. Ahogy közeledünk a választáshoz, látszódni fog.

Közvélemény-kutatással dönt majd?

Igen. És lényegtelen kérdésnek tartom, hogy én képviselő leszek-e vagy sem, az Orbán-rendszer leváltásáért ugyanis mindent meg kell tenni. Ha van egy kis felelősségérzetünk, nem hagyhatjuk, hogy még egyszer Európa szégyenpadján üljünk, vagy hogy orosz gyarmat legyünk. Ráadásul ezúttal még idegen katonák sincsenek az országban. Azt gondolom, minden mostani jelöltnek két kutatót kéne megbíznia az év vége felé, akik megmérik, hogy nekik, vagy a Tisza-aspiránsoknak van-e nagyobb esélyük a győzelemre. Ha az jön ki, hogy utóbbinak, természetesen én is visszalépek, de ha fordított eredményt kapunk nálam, vagy mondjuk Tordai Bence, esetleg Jámbor András esetében, remélem, hogy Magyar Péterék is hajlandóak lesznek erre.

Szimpatikus önnek Magyar Péter?

Jó politikusnak tartom, aki rátermett és jól tud kommunikálni: egyszerűen és patetikusan egyszerre. Megvan benne az a karizmatikusság, mint Orbán Viktorban, aki szintén nagyon okos ember, csak erkölcstelen. És látni kell, hogy Magyar volt az első, aki össze tudott hozni egy olyan hálózatot, mint amilyenek a Tisza-szigetek. Belülről ismeri a rendszer működését, ezért sokszor előrevág a Fidesz támadásainak, amelyek egyelőre mind besültek. Van lehetősége győzni, de hogy milyen államférfi lesz belőle, azt majd meglátjuk.

Csalódott fideszesként nem ismerős önnek valahonnan, hogy most mindenki egy ember kétharmadáért szurkol?

Dehogynem.

Annak legutóbb elég rossz vége lett.

Ebben igaza van, nyilván fennáll a veszélye ugyanennek, ha a Tisza kétharmaddal nyer. Nem tudhatjuk, hogy fontosabb lesz-e a jogállam, vagy a piacgazdaság, mint a hatalom megtartása, de két dolgot tudunk: a Fidesz berendezkedése sem egyik pillanatról a másikra történt. Ez olyan folyamat, amelyben a társadalmi és piaci intézményeket a saját embereiknek meg kell szállnia, és átalakítani, valamint a kormány szolgálólányává tenni. Ezzel még Orbánék sem végeztek 2014-re, csak az akkori ellenzék elszúrta az esélyét.

Az egyenlő feltételek addigra sem voltak adottak. Magyar Péter pedig már meg is hirdette az új centrális erőteret a Facebookon.

Ugyanakkor pedig „népszavaztatta” az embereket arról, hogy csak kétszer lehessen miniszterelnök.

Igen, ő is ezt mondja, de tudjuk, hogy a mostani rendszer lényegét sem a titulusok adják.

Általános igazság, hogy a demokráciára nincsen biztosíték. Ezért a társadalom jelentős részének mindennap tennie kell. Az, hogy Orbánékkal idáig jutottunk, ahhoz a magyar szellemi elit is hozzájárult: az én kollégáim sokasága például az egyetemeken és az akadémián ahelyett, hogy elvszerűen kiállt volna a demokrácia és a szabadság mellett, ugyanúgy a saját kis érdekeit helyezte előtérbe akkoriban.

Nem ugyanez a félrenézés történik a Tiszát illetően?

Ezt még nem tudjuk, viszont mindent meg kell tennünk azért, hogy ne ismételjük magunkat. Egyébként nem tudok mást mondani, akkor Magyarország nem elég felkészült a demokráciára, vagy a piacgazdaságra, dél-amerikai országokban is különböző diktátorok váltják egymást. Azért én abban is bízom, hogy a most felépített Tisza-szigetek is elég autonómak lesznek majd ahhoz, hogy ellenerőt fejtsenek ki, ha rossz irányt vennének a dolgok. Orbán a saját polgári köreit például már a 2010-es választások előtt elsorvasztotta. Tudom, mert ott dolgoztam körülöttük. Persze nem akarok úgy tenni, mintha már akkor tudtam volna, hogy mi készül.

Tehát a hasonlóságok ellenére bizalmat szavazna Magyar Péternek miniszterelnökként?

Igen.

Listán a Tisza Pártra szavaz jövőre?

Igen, teljesen egyértelmű. Biztosítékunk semmire nincs, de ilyen szituációban, ami most van, nem játszhatjuk azt, hogy mi most nagyon erőteljesen demokraták vagyunk és nyolc darab pártból csinálunk egy szövetséget, ahol mindenki beleszólhat mindenbe. Ezt próbáltuk 2022-ben, nagyon nem sikerült. Ha az ellenfelemnek pisztolya van, és fenyegetőzik, eljátszhatom, hogy széplelkű filozófus vagyok, aki erkölcstant idéz neki, de azzal nem érek el semmit. Olyan emberre van szükség, aki ha kell szintén előveszi a fegyvert és bíznunk kell abban, hogy ezt a fegyvert nem fogja majd ellenünk, mást nem tudunk tenni. De róla egyelőre ilyesmit nem állíthatunk, míg Orbán Viktorról igen.

A mostani lehetetlen gazdasági helyzetet Magyar is megörökli. Mik a lehetőségei?

Először is forrásokat kell szereznie.

Az EU-s pénzek hazahozatala önmagában elég?

Nem hozza el a kánaánt, de nem kevés pénz. Kettő: Friss, új Európai Unióból származó befektetők is jöhetnek, akik a mostani utolsó két évben nem jöttek, csak kínaiak. Komoly szerkezetváltásra van lehetőség, aminek az eredményei nem fognak azonnal látszódni: az biztos, hogy nem lesz kolbászból kerítés. A korrupció csökkentése szintén növeli a gazdasági teljesítményt és növeli a lehetőségeket.

Ő most éppen osztogatást ígér, adócsökkentéstől a nyugdíjas SZÉP-kártyáig.

Egyet tudok mondani: egyedüli voltam a parlamentben is, aki nem szavazta meg a többgyermekes anyák adómentességét, hiszen populista intézkedéseket nem tudok támogatni. A szakmának tehát észnél kell lennie.

Ha szimpatikus a kormányzás, csatlakozna a Tiszához?

A párthoz biztos, hogy nem. Szakértői csapatban szívesen részt veszek, ahogy tettem azt 2022-ben is, amikor a kormányváltásért dolgoztunk.