Ismert arcaitól is megválik a Fidesz jövőre, régi veteránokat léptetnek vissza

Fidesz;visszalépés;Németh Zsolt;Hende Csaba;választókerületek;Németh Szilárd;Sára Botond;

2025-05-02 01:39:00 CEST

A szivárgó hírek szerint Németh Szilárd és Sára Botond budapesti főispán sem lesz a jelöltek között a 2026-os parlamenti választáson.

A Fidesz szinte teljes egészében lecserélte budapesti választókerületi elnökeit – egyetlen kivételtől eltekintve –, párt alapító tagja, Németh Zsolt sem lesz jelölt a következő országgyűlési választáson – erről számolt be a Szabad Európa

A pártban jelenleg „nagyüzemi” szinten zajlik a választókerületi elnökök cseréje. A Fidesz területi struktúrája a 106 egyéni választókerületre épül, és jellemzően azokat, akik ezeken a helyeken elnökké válnak, később képviselőjelöltként is indítják – csak kivételes esetekben történik ettől eltérés. Csongrád-Csanád vármegye legismertebb kormánypárti politikusa, Lázár János már 2024-ben nyilvánosan bejelentette, hogy nem kíván többé egyéni jelöltként indulni. A 24.hu tudósítása szerint ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy országos listán szerepelhet a neve. Helyére Czirbus Gábort, Makó fideszes–KDNP-s alpolgármesterét nevezték ki a térség és a választókerület elnökévé – így szinte biztos, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje 2026-ban.

Egyes vármegyékben eddig csupán egy választókerületben hajtottak végre változást. Vas vármegyében, Szombathelyen a Fidesz egyik veterán politikusát, Hende Csabát Vámos Zoltán, a vármegyei főispán váltja. Hende a 2002-es választási vereség után fontos szerepet játszott a polgári körök elindításában, volt honvédelmi miniszter, és hosszú éveken át ő képviselte a Fideszt a német CDU előtt. Ennek ellenére most távoznia kell.

A legjelentősebb átalakítások Budapesten történtek. A 2022-es országgyűlési választásokon a főváros 18 választókerületéből 17-ben új indulót állít a Fidesz. Azóta némileg módosították a kerülethatárokat is. Az ok részben az, hogy a párt évek óta alig tud sikereket elérni Budapesten. Nem véletlen, hogy a tavalyi önkormányzati választások előtt Orbán Viktor teljes vezetőváltást hajtott végre, így egyetlen korábbi kerületi polgármester vagy listás közgyűlési képviselő sem kapott újra jelölést. A három évvel ezelőtti parlamenti választások indulói közül egyedül Dunai Mónika maradt a helyén: ő győzött a 14-es választókerületben (a XVII. kerületben).

Egyedi esetnek számít Böröcz László, aki bár három éve vereséget szenvedett az 1. választókerületben Csárdi Antal ellen, tavaly polgármesterré választották az I. kerületben. A távozók névsorában megtalálható Németh Zsolt is (18. választókerület, XXII. kerület), a Fidesz alapító tagja, 1990 óta országgyűlési képviselő, és a tusnádfürdői nyári rendezvények állandó házigazdája volt. Külpolitikai szempontból évtizedeken át meghatározó szereplője volt a pártnak, mára viszont az egyik utolsó atlantista álláspontot képviselő politikus maradt.

Zuglóban Borbély Ádám – aki még csak 36 éves – szintén háttérbe szorulhat, miután alulmaradt Hadházy Ákossal szemben. Nem indul újra a XXIII. kerületben Németh Szilárd sem. Egykor polgármesterként is dolgozott, de az utóbbi időben döntő szerepe volt abban, hogy a párt gyakorlatilag háttérbe szorult a kerületben, miután kiszorította a pártból Borbély Lénárd akkori polgármestert.

További ismert politikusok is kikerülnek a budapesti indulók közül: ilyen Sára Botond fővárosi főispán (VIII. kerület), Fürjes Balázs, aki korábban a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár volt, valamint Wintermantel Zsolt, aki Újpesten hosszú éveken át töltött be vezető szerepet.

Budán a jelek szerint Simicskó István KDNP-frakcióvezető és volt honvédelmi miniszter pályája is a végéhez közeledik. A III. kerületi elnök, Bús Balázs helyét nemrég Gyepesi Ádám vette át – erről a 24.hu számolt be. A XIII. kerületben Harrach Tamás – Harrach Péter fia – eddig csak afféle „kamikaze szerepet” vállalhatott az Magyar Szocialista Párt (MSZP) erős bázisa ellenében, de most úgy tűnik, ezt is fel kell adnia: 2018 óta rendre alulmaradt. A VII. kerületben Kovács Balázs Norbert még azzal együtt sem kap új lehetőséget, hogy jelenleg a fővárosi fejlesztésekért felelős kormánybiztosként dolgozik.

Külön figyelmet érdemel Érd esete is: ott a 68 éves Aradszki András újraindulásra készült – 2010 óta mindig megnyerte a körzetét –, ennek ellenére jövőre nem ő lesz a jelölt. Helyette Kardosné Gyurkó Katalin indul, aki viszont a legutóbbi önkormányzati választáson súlyos vereséget szenvedett Csőzik László ellenében, és mindössze a szavazatok 32 százalékát szerezte meg. Úgy tudni, a döntés helyi KDNP-s körökben felháborodást váltott ki, különösen miután Pesti Imre regionális igazgató közölte a hírt. Az ellenkezés azonban mit sem számított, ugyanis – ahogyan a Szabad Európa egyik forrása fogalmazott – „Kardosné Gyurkó Katalint felülről nyomják, tehát személyesen Orbán Viktor döntött a jelöléséről.”