„Eljött az idő” – Benyújtotta lemondását Orbán Viktornak egy parlamenti képviselő

2025-05-02 13:02:00 CEST

Riz Gábor hozzátette, feladatait a jövő évi választásokig igyekszik legjobb tudásával végezni.

– „Ne kergesd az időt, ha kell, úgyis eljön…” Bizony, ahogy a költő írta, az idő eljön, eljött – mint azt az ATV elsőként észrevette, ezt írta Riz Gábor, az ózdi központú borsodi választókörzet parlamenti képviselője a Facebook-oldalán, ahol bejelentette: benyújtotta a lemondását.

Riz Gábor felidézte, éppen húsz éve vette át a megbízólevelét Orbán Viktor miniszterelnöktől, a Fidesz elnökétől. – A sokrétű politikai feladat ma már 71 településre szól, itt Nyugat-Borsodban. Az elmúlt években nagyszerű emberekkel – helyi szervezeti tagokkal, polgármesterekkel, aktivistákkal – tudtuk építeni keresztény-konzervatív értékközösségünket. Az ő segítségükkel, bizalmukból tudtunk kiváló választási eredményeket elérni országgyűlési, helyhatósági és Európai Parlamenti választásokon – hangsúlyozta a politikus. Bejegyzését úgy folytatta:

„de eljött az idő, ezért benyújtottam Elnök úrnak – akitől húsz éve azt átvettem – lemondásom a választókerületi elnökségi kinevezésemről. Utódomnak, Dr. Csuzda Gábornak sok sikert kívánok az embert próbáló feladathoz. Őrizze meg a közbizalmat értékeink iránt, tartsa egyben azt a sikeres csapatot, akikre mindenben számíthattam és akik segítsége nélkül nincs eredményes politikai munka.”

Riz Gábor azt is közölte, hogy országgyűlési képviselői feladatait a jövő évi választásokig igyekszik legjobb tudásával, kellő alázattal az ügy iránt végezni.

– A választóimnak ezúton is mondok köszönetet a töretlen támogatásukért, bizalmukért, mert e nélkül nem sikerült volna közel 60 százalékos sikert elérnünk a legutolsó választáson. Később kijelölésre kerülő utódomnak ebben a munkában is igyekszem a legtöbb segítséget megadni, hogy méltó képviselete legyen a Fidesz-KDNP pártkoalíciónak ebből a térségből is az Országgyűlésben. Elnök úr! Köszönöm a húszévi bizalmat! – zárta bejegyzését a képviselő.

A napokban egyébként a Szabad Európa arról írt, hogy a Fidesz szinte teljes egészében lecserélte budapesti választókerületi elnökeit – egyetlen kivételtől eltekintve –, és a párt alapító tagja, Németh Zsolt sem lesz jelölt a következő országgyűlési választáson.