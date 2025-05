Újra villant a náci karlendítés és horogkereszt-tetoválás is a Mi Hazánk Mozgalom majálisán

szélsőjobb;Majális;nácizmus;náci karlendítés;Momentum Mozgalom;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-05-02 14:57:00 CEST

Orbán Viktor ma reggel fogott kezet Toroczkai Lászlóval, a szélsőjobboldali párt elnökével.

„Május 1-jén, Magyarország EU-csatlakozásának évfordulóján tartott eseményt a Fidesz szatellitpártja, ahol a náci szimbólumok szép mennyiségben voltak jelen” – hívta fel a figyelmet pénteki Facebook-bejegyzésében a Momentum Mozgalom elnöke, aki képeket is posztolt arról, hogy a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom majálisan néhányan náci karlendítést mutattak be, valaki pedig féleztelenre vetkőzött egy horogkereszt-tetoválással és Hitler-portréval a jobb vállán.

Mi Hazánk Mozgalomnak az a Toroczkai László az elnöke, akivel Orbán Viktor egy ma megjelent fénykép tanúsága szerint kezet fogott ma a Kossuth Rádióban. A fényképet a kormányfő Facebookon-oldalára kitett galériában is lehet látni.

Tompos Márton szerint szégyen, hogy még mindig itt tartunk, és így mocskolják be Magyarország rendszerváltás utáni történetének egyik legnagyobb sikerét: az ország uniós csatlakozását. Jelezte, készséggel elfogadja, hogy mindenhol akadnak extrém arcok, sokan csupán családi programokra érkeztek, és nem a fasizmus, hanem a nemzet szeretete – vagy például az oltásellenesség, a chemtrail, az 5G vagy más összeesküvés-elméletek – köti össze őket. „Mi az üzenete annak, hogy néhány kopasz kart lendít az EU-s csatlakozásunk évfordulóján? Várom, hogy az emberek hergelésével, összeesküvés-elméletek terjesztésével és nyílt cigányozással politizáló vezetőség elhatárolódik-e ettől” – zárta sorait Tompos Márton.

A szélsőjobboldali párt tavalyi majálisán is előfordult náci karlendítés. Akkor a XI. kerületi Bikás park adott otthont a rendezvénynek. Akkor a Telex vette észre, hogy egy katonai stílusban öltözött csoport tagjai náci karlendítést mutattak be egy csoportképen, miközben a színpadon Toroczkai László éppen beszédet tartott. A pártvezetés elhárította a felelősséget. A pártelnök az ATV Szigorlat című műsorában úgy nyilatkozott, hogy nem észlelt ilyen megnyilvánulást, és az egész ügyet a média szándékos félrevezetésének minősítette, amely szerinte politikai célzatú volt. Bár kijelentette, hogy nem helyesli az efféle megnyilvánulásokat, nem kívánt részletesebben foglalkozni a kérdéssel, mivel feltételezése szerint provokátorok is jelen lehettek az eseményen.

A párt elnökhelyettese, Novák Előd szintén igyekezett bagatellizálni a történteket. A Telexnek azt mondta: „Nem ez a legnagyobb dolog, hogy ki lendít kart, ki nem lendít kart. Nem foglalkozunk ezzel. Jól érezzük magunkat. Ha valaki egy kicsit felöntött a garatra, már-már polgárpukkasztó jelleggel ezt tartotta fontosnak megcsinálni, hát szíve joga.”