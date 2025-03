Válasz Online: Vitézy Dávid támogatottsága triplája a vártnál, szinte biztosan elindul a főpolgármesteri székért

Az Orbán-kormány volt közlekedési államtitkáráról az LMP-ben már azt mondják, hogy nyerhetne is. Ezt erősítené egy részben fiktív indulókra alapozott közvélemény-kutatás is, de most csak annyi biztos, Vitézy Dávid továbbra sem döntött.