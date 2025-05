Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek, nincs ukrán EU-csatlakozás Magyarország nélkül

„Volodimir Zelenszkij elnök szólt a magyar emberekhez tegnap. Elnök úr! Hogy mit gondolnak a magyarok, azt nem a kijevi elnök és nem is a brüsszeli bürokraták döntik el” – oktatta ki Ukrajna elnökét Orbán Viktor az X-en.

Úgy folytatta: „Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás. Erről minden magyar ember el fogja mondani a véleményét. Ha tetszik, ha nem. Nálunk így szokás.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati sajtóbeszélgetésen mondta azt az ukrán Interfax hírügynökség szerint, hogy Orbán Viktor elutasító álláspontja ellenére a magyar emberek túlnyomó többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Az ukrán elnök fideszes véleménynyilvánító szavazást egy belső politikai csata termékének nevezte, amibe Orbán Viktor szerinte megpróbálja Ukrajnát belerángatni. „Egy bizonyos százalékot át fog verni, de a gyűlölködéssel nem lehet folyamatosan nyerni” - vélekedett.

Magyarország korábban megvétózta, hogy az EU megnyissa a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával. A magyar-ukrán viszonyt rendezése érdekében Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes a héten Budapestre jött, utána pedig azt mondta, a párbeszédet május 12-én Ungváron folytatják, a kijevi vezetés viszont már dolgozik a B terven arra az esetre, ha nem tudnák lebeszélni az Orbán-kormányt az állandó vétófenyegetéséről.

