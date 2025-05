Főhajtás a holokauszt áldozatai előtt

Magyarország;pályázat;holokauszt;fiatalok;élet.történet.;

2025-05-05 07:14:00 CEST

197 érvényes pályamű érkezett a Népszava és az Esterházy Magyarország Alapítvány által indított élet.történet pályázatra. Szlovákia, Szerbia és Románia magyarlakta területeiről is szép számban jelentkeztek.

16-22 éves fiatalok küldhették el életírásaikat az élet.történet pályázatra május másodika éjfélig, melyet a Népszava és az Esterházy Magyarország Alapítvány indított a budapesti Goethe Intézet, az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány, Polgár András, Szakonyi Péter és Olti Ferenc partnerségével a holokauszt nyolcvanadik évfordulóján.

Az indulás dátuma sem volt véletlen, hiszen a pályázat ötletét egy harmincas évekbeli litván kezdeményezés adta, melyben hasonló korú zsidó fiatalokat szólított meg az akkor vilniusi székhelyű YIVO Intézet újságok címlapjain közzétette felhívásával: írják meg életük történetét. A háromszor is kiírt verseny során sok száz írás érkezett be a világ minden tájáról, melyekből aztán csodával határos módon közel hatszáz túlélte a történelem viharait, jelenleg a Litván Nemzeti Könyvtár és a New York-i székhelyű YIVO Intézet archívumaiban találhatók.

A holokauszt áldozatai előtt tisztelegve kezdeményeztük e pályázat XXI. századi változatát, mely mindenki számára nyitott volt iskolai végzettségtől, foglalkozástól és politikai hovatartozástól függetlenül, aki hajlandó volt megosztani életének fontos pillanatait, kivetíteni magát a jövőbe, és leírni azt, hogy milyen világot képzel el akár tíz év múlva, és hol látja ebben a helyét. Regisztrációt követően küldhették be az erre vállalkozó fiatalok 18 és 30 ezer karakter közötti írásaikat elektronikus formában, az elettortenet.com honlapon keresztül.

A pályázók Magyarország minden területéről érkeztek, sőt Szlovákia, Szerbia és Románia magyarlakta területeiről is voltak szép számmal jelentkezők. 402-en regisztráltak január 27. és május 2. között, és a megjelölt határidőig 199-en adták le pályázatukat, melyekből kettő formai követelmények miatt érvénytelennek bizonyult. A munka innentől a Freeszfe Egyesület oktatói alkotta zsűrié – azaz Németh Gábor íróé, Szőcs Petra költő, filmrendezőé és Upor László dramaturgé –, amely a június 13-án megrendezésre kerülő díjkiosztóig kiválasztja a több mint két és félmillió forint összértékű hat díj nyertesét.