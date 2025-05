Felháborodtak a New York-i püspökök, miután Donald Trump pápaként ábrázolta magát egy mesterséges intelligencia által generált képen

katolikus egyház;Donald Trump;mesterséges intelligencia;pápaválasztás;

2025-05-04 19:53:00 CEST

Nem sziporkázó, nem szórakoztató.

Az Egyesült Államok katolikus püspökei erélyes hangnemben kritizálták Donald Trumpot, miután az amerikai elnök egy olyan, mesterséges intelligencia által gyártott képet tett közzé, amelyen pápai ornátusban lehet látni. Sőt, egy újságíró kérdésére, mit vár a május 7-én kezdődő pápaválasztó konklávétól, még ki is jelentette, hogy pápa szeretne lenni.

A New York-i püspököket képviselő katolikus konferencia az X-en leszögezte: „Nincs semmi sziporkázó vagy szórakoztató ebben a képben, elnök úr. Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat, a bíborosok pedig hamarosan elkezdik a konklávét, hogy megválasszák Szent Péter új utódját. Ne gúnyolódjanak velünk!”

A BBC szerint Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök is kikelt a Trump-féle AI-fotó ellen: „Ez a kép sérti a hívőket, gyalázza az egyházi intézményeket, és azt mutatja, hogy a jobboldali világ vezetője élvezi a bohóckodást” - közölte az X-en a volt miniszterelnök.

Nem ez az első alkalom, hogy Donald Trump nárcisztikus elképzelései mesterséges intelligencia alkotta képi formában kerülnek a nyilvánosság elé. Még februárban a New York-i dugódíj eltörlésé után az amerikai elnök annyira el volt ragadtatva magától, hogy az „Éljen soká a király” felkiáltással kezdte el ünnepelni magát. Ezután jött egy AI-fotó, amely a Time magazin címlapját utánozva ábrázolta Donald Trumpot, koronával a fején, New York jellegzetes épületeivel a háttérben, sőt, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, Taylor Budowich egy olyan, mesterséges intelligencia által generált képet posztolt, amin az elnök nem csak hogy koronával a fején, de teljes királyi díszben, palásttal látható. Mindemellett ismert az a nagy botrányt kavaró AI-videó is, amely az amerikai elnök gázai „riviéráról” szóló elképzeléseit elevenítette meg, s amelyen a többi közt hatalmas arany Trump-szobrokat lehet látni.

A mostani húzás miatt Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője magyarázkodott egy kicsit, tagadva, hogy az elnök gúnyt űzött volna a pápából és a katolikus egyházból. „Donald Trump elnök Olaszországba repült, hogy lerója tiszteletét Ferenc pápa előtt, részt vett a temetésén és rendíthetetlenül kiáll a katolikusok és a vallásszabadság mellett” - hangsúlyozta az egyébként hívő katolikus szóvivő.

Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője szombati sajtótájékoztatóján nem kívánt foglalkozni a Trump-féle provokációval. Jelenleg a szerdán kezdődő konklávé előkészítésén van a hangsúly.

A pápaválasztó konklávén dől el, ki lesz Ferenc pápa utóda a katolikus egyház élén. A pápaválasztási fordulók eredményét tudtul adó kéménycsövet péntek reggel helyezték fel a Sixtus-kápolna tetejére. A bíborosok egy titoktartási esküt követően addig nem hagyhatják el a Vatikánt, amíg az új katolikus egyházfőt meg nem választják. Hogy senki és semmi ne befolyásolhassa őket, ebben az időszakban telefont és internetet sem használhatnak, nem olvashatnak újságot sem.