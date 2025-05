Lemond a román miniszterelnök, túl sok volt fél év alatt a két kudarc

Románia;elnökválasztás;Marcel Ciolacu;

2025-05-05 14:43:00 CEST

Marcel Ciolacu azután távozik a vezető kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) éléről, hogy a koalíció jelöltjének, Crin Antonescunak nem sikerült továbbjutnia a vasárnapi elnökválasztás első fordulójából.

Benyújtotta lemondását a miniszterelnöki posztról Marcel Ciolacu, és vele együtt a Szociáldemokrata Párt (PSD) teljes vezetése is visszavonul, miután Crin Antonescu nem jutott tovább a megismételt román elnökválasztás vasárnapi első fordulójából.

A kudarcot követően a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hétfő délután öt órára összehívta országos politikai tanácsát, és több vezetőjük is kijelentette: itt az ideje, hogy a párt kilépjen a PSD-vel és az RMDSZ-szel alakított koalíciós kormányból, és határozottan elhatárolódjon a PSD-től.

Hétfőn Marcel Ciolacu értesítette a koalíciós partnereket távozási szándékáról. A G4Media úgy tudja, a politikus megbeszélést folytatott Ilie Bolojan ügyvezető államfővel is. A kormánykoalíció különböző lehetőségeket mérlegel arra vonatkozóan, hogy ki vegye át ideiglenesen a miniszterelnöki posztot; az egyik felmerült név Daniel David oktatási miniszteré. A PSD vezetéséből a HotNewsnak megerősítették, hogy Marcel Ciolacu és a párt vezetése hétfőn délután öt órakor hivatalosan is benyújtják lemondásukat, és a kormányfői posztról is távozik. Ugyanerre az időpontra hívták össze a PSD országos politikai tanácsát, amelyen a párt helyi vezetői is részt vesznek. Crin Antonescu – a PSD, a PNL és az RMDSZ közös jelöltjeként – nem jutott tovább az elnökválasztás második fordulójába, miután George Simion és Nicușor Dan megelőzték őt.

Ez már a második sikertelen elnökválasztási próbálkozás, 2024. novemnber 24-én maga Marcel Ciolacu sem tudott bejutni a később az alkotmánybíróság által törölt elnökválasztás második fordulóba. Akkor a politikus ugyan lemondott pártelnöki tisztségéről, ám később visszahelyezték a pozícióba. A most vasárnapi vereséget követően a párton belül új erőcsoport készül átvenni az irányítást Mihai Tudose és Daniel Băluță vezetésével.

Nem vagyunk mind őrültek, hogy a pártot a szélsőséges George Simion karjaiba taszítsuk

– mondták.

Hétfőn a PSD vezetői informális egyeztetést tartottak, ahol a május 4-i választási eredmények tükrében megvitatták ?Marcel Ciolacu jövőjét. Az elnökválasztási vereség – amely hat hónapon belül immár a második – belső elégedetlenséget váltott ki vele szemben. Távozni fog, ezt mindannyian tudjuk. Az, hogy lemond, nem meglepetés, csak az a kérdés, mikor. Távozni fog a kormány éléről és a PSD éléről is, már nem maradhat” – mondták el a PSD-ből a HotNewsnak. A pártnak most többek között abban kell állást foglalnia, hogy kit támogat az elnökválasztás második fordulójában George Simion és Nicușor Dan között, ki veszi át a párt irányítását, illetve hogy a PSD kormányon marad-e május 18-a után. A párthoz közel álló források szerint a PSD kapcsolatfelvételt tervez Nicușor Dannal, és támogatásáért cserébe Daniel Băluță számára kérné a főpolgármesteri pozíciót.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök korábban már jelezte, hogy a magyar érdekvédelmi szövetség Nicușor Dant támogatja az elnökválasztás május 18-i második fordulójában.