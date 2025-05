Versenyben Ausztriával: Osztrák bérekkel csábítanak a Balatonnál

munkaerőpiac;Balaton;Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.;

2025-05-06 20:10:00 CEST

A nyári szezonra elképesztő fizetéseket kínálnak a szakképzett munkaerőnek a tóparti cégek. Már elindult a toborzás.

Jellemzően nettó 750 ezer -1,2 millió forintos havi jövedelmet kínálnak a Balaton környékén azokon a helyeken, ahol szakmunkásokra – például szakácsra, felszolgálóra –, közülük is a jobbakra, tapasztaltabbakra van szükség - mondta lapunknak Nógrádi József, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwalder Recruitment Kft. stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Ausztriában a hasonló állásokra 2000-2300 eurós ( 820-940 ezer forint) ajánlatokkal csábítják a magyar munkaerőt – mondta. Vagyis a Balaton, nem csak sok egyéb hazai régióval, de Ausztriával is versenyben van ezen a téren. Ám hiába a magas fizetés, a munkaerő megtalálásában nehézséget jelent, hogy a szezon mindössze néhány hónap. Közben a gazdálkodók lényegében a túlélésért küzdenek, mert a rendkívül magasak a bérelvárások mellet a fizetőképes kereslet viszont kezd tetőzni, vagyis a cégek szinte présben vannak.

Ráadásul már a fizetés melletti egyéb szolgáltatások is szinte kötelezőek ahhoz, hogy egy hely vonzó munkahely legyen. Elvárás, hogy aki végzettséget és szakmunkát vár el, annak a távolról érkezőknek szállást is kell biztosítania. Az is szinte alap, hogy a munkába jutást is – busszal, vagy akár személyautóval összegyűjtik a dolgozókat – biztosítsa a munkaadó. A szállás és étkezés biztosítása mellett egyébként az utóbbi időkben megjelent újdonságként, hogy a pótlékokat forgalomarányossá teszik. Ezt egyre több kiskereskedelmi lánc is alkalmazza – magyarázta a Trenkwalder szakembere.

Ha már kereskedelem, akkor az ágazattal kapcsolatban Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke elmondta, hogy a diákmunkások esetében ez elmúlt évben megjelent egy, a jelek szerint igen sikeres ajánlat. Annak, aki a két leghúzósabb hónapban, június közepétől augusztus közepéig végéig dolgozik, összességében egymillió forintot fizetnek ki. Megjegyezte, most ennek is köszönhetően a diákok számára a Balaton továbbra is vonzó hely és szépen vannak jelentkezők az idénymunkára. Ezzel együtt nem a legkönnyebb elcsábítani őket például kiskereskedelmi láncokhoz. Hasonlóan nyilatkozott a kérdésről a Trenkwalder vezetője is. Hozzátette, jelenleg a kereskedelmi cégek a legaktívabb toborzók a piacon, utóbbi megállapításhoz Karsai Zoltán is csatlakozott. Az érdekvédelem vezetője hangsúlyozta, hogy utóbbiak a saját munkaerejüket is megpróbálják mobilizálni. Ennek érdekében nem csak szállást biztosítanak a jelentkezőnek, de már az sem rendkívüli, ha az egész család számára biztosítják a lakhatást.

Lapunkat egyébként egy nagy hazai hálózat vezető beosztású embere úgy tájékoztatta, hogy a szállás biztosítása már teljesen általános, enélkül szóba sem állnak az emberrel. Ők a nyári hónapokra az alapbéren felül 15-20 százalékos bónuszt adnak, amit csak szezon után fizetnek ki egyben, hogy legyen „motiváció” a maradás mellett. És ez működik is - tette hozzá.