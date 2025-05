„Jó döntést hozott Orosz Anna, a Momentumnak és a teljes ellenzéknek meg kellene fontolnia”

politika;ellenzék;lemondás;Hadházy Ákos;Orosz Anna;Momentum;

2025-05-06 05:50:00 CEST

A „hadházysodás” útján a Momentum.

Orosz Anna személyes döntést hozott, amelyik nem a Momentum hivatalos álláspontja – mondta lapunknak Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője, miután Orosz Anna lemondott parlamenti mandátumáról. Bedő hozzátette: a frakció nem gondolkodik azon, hogy követnék a példát, egyelőre nem mondanak le mandátumukról, ahogy a párt választási indulása sem kérdéses.

A Momentum frakcióvezetőjét azután kerestük, hogy Orosz Anna hétfő délelőtt bejelentette: nem csupán parlamenti mandátumáról mond le, de a jövő évi választásokon sem indul. Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „A rendszer szó szerint és átvitt értelemben is hátracsavarja a karjaimat, ha valamit tenni próbálok a választók érdekében.” A posztban Orosz kitért a Momentum utcai demonstrációira is: „A blokád alatt egyszerre éreztem azt, hogy ki kell állnom a gyülekezési jogért és az LMBTQ közösségért, és azt, hogy ebben a formában ez sajnos nem vezet eredményre. Félreértés ne essék: szerintem kötelességünk kiállni alapvető jogainkért és a hatalom által megtámadott honfitársainkért. De ennél egy politikusnak többet kell tudnia tennie. Képesnek kell lennie a változtatásra”.

A képviselő távozását hivatalosan csak Tompos Márton pártelnök kommentálta: „Az országgyűlési képviselők dehumanizálása, a személyünk, családunk, munkánk mindennapi gyalázása, komoly terhelést ró mindannyiunkra. Teljes mértékben megértem, hogy itt betelt a pohár, és a legutolsó rendőri atrocitás után úgy döntött, hogy más úton akar az ország fejlődéséért dolgozni”. Lapunk telefonon érte el Varsányi Áron sajtófőnököt, aki annyit mondott, őt nem lepte meg a képviselő távozása. Kérdésünkre azonban, hogy a Momentum követheti-e Orosz példáját – a teljes frakció kivonul a parlamentből, és a választáson sem indulnak jövőre – Bedő Dávidnál árnyaltabban fogalmazott. „Egyelőre semmit nem tudok mondani, csak azt: Anna posztjában minden ott van, amit erről pártként elmondhatunk”. Varsányi egyébként úgy tudja, a párttagságát megtartja a távozó képviselőnő. A Népszava később elérte magát Orosz Annát is, ám ő utóbbiról sem kívánt nyilatkozni. Mint írta, tagságának jövőjével kapcsolatban is a pártot keressük.

Egy névtelenséget kérő pártbeli forrásunk viszont továbbárnyalta a képet. Érdeklődésünkre elmondta:

a Momentum vezetését igenis meglepte Orosz távozása, aki az egészről csak pár perccel a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta őket.

A politikus egyébként megérti párttársa döntését, sőt szerinte a teljes frakciónak, valamint a Momentumnak is követnie kellene őt. „Az elnökség azonban nem ebbe az irányba halad, nem számítok rá, hogy így történne” – mondta. Szerinte a párt úgymond a „hadházysodás” útjára lépett, ám az elmúlt években nem kommunikálták megfelelően, hogy parlamenti szavazások helyett utcai politizálásra van szükség.

Hadházy Ákos egyébként minderről lapunknak azt mondta:

„Évek óta azt mondom, a látszatát is el kell kerülni annak, hogy ezt a parlamentet legitimnek tekintjük. Orosz Anna tiszteletreméltó döntést hozott”

– mondta a független képviselő, majd azzal folytatta, „én is minden nap ezzel a dilemmával kelek és fekszem: hol van az a határ, amikor már nincs értelme megtartani a mandátumomat. És ez már nagyon közel van egyébként” – szögezte le Hadházy, ám jelenlegi állás szerint továbbra is indulni tervez Zuglóban, ahogy az utcai demonstrációkat is folytatja.

Épp a demonstrációkat hitelesíti az, ha az ellenzéki politikusok egy általuk kifogásolt rendszerben nem ragaszkodnak a mandátumukhoz – mondta lapunknak Vasali Zoltán. A politikai elemző szerint Orosz Anna jó döntést hozott, amit a Momentumnak és a teljes ellenzéknek meg kellene fontolnia. Vasali emlékeztetett, hogy már 2012-ben volt példa hasonlóra, amikor Kaufer Virág LMP-sként járt el így. „Ő is úgy látta, az orbáni keretek között nincs értelme egy kiüresített parlamenti status quot fenntartani. Hatása azonban a többiekre nem volt, és most sem vagyok biztos benne, hogy ez így történik majd” – mondta a szakértő hozzátéve: sajátos helyzet az, amikor az Orbán-rendszer leváltására egyedül egy jobboldali formációnak – a Tisza Pártnak – van esélye. Az úgymond „óellenzék” így joggal formál igényt magának a választási indulásra. Vasali Zoltán úgy gondolja, utóbbit – Orosz Annával ellentétben – nem is kellene elengedniük, azonban látszik, hogy a jelenlegi demonstrációk, ahogy a parlamenti politizálás sem vezetnek eredményre. „Dönteni kellene valamelyik mellett, ha csak egy kicsi politikai eredményt szeretnének elérni. Nem működik az sem, hogy szavazni bemegyünk, és közben a rendszer ellen tüntetünk” – mondta.

A politológus szerint Hadházy Ákos példája kicsit más, mint a Momentumé vagy Orosz Annáé. Ő nem párthoz kötődő szereplő, évek óta így dolgozik, ami az imidzsévé vált. Hosszabb ideje építi magát a parlamenten kívül, tehát nem feltétlenül kell ugyanabban gondolkodnia, mint a pártoknak – mondta a szakértő.