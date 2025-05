Százmilliárd eurónyi értékben ígért újabb vámokat az Európai Unió az Egyesült Államok ellen, ha nem sikerül megállapodni

Európai Unió;Egyesült Államok;vámháború;

2025-05-06 21:05:00 CEST

A javasolt intézkedéseket szerdán ismertetik.

Az Európai Unió 100 milliárd euró értékben fog újabb vámokat kivetni az Egyesült Államok importjára, amennyiben a folyamatban lévő tárgyalások nem hoznak eredményt - írta meg a hvg.hu a Bloomberg nyomán.

A javasolt intézkedéseket szerdán ismertetik a tagállamoknak. Az EU-n belüli egyeztetésekre a tervek szerint egy hónap lesz, majd véglegesítik a listát a büntetővámokkal sújtandó árukról. Az persze már most borítékolható, hogy az Orbán-kormány ezúttal is idegen érdekeket fog képviselni Európával szemben, ugyanis a kabinet már a korábban kilátásba helyezett uniós válaszlépéseket sem támogatta a Donald Trump által megindított vámháborúra reagálva.

Mindenesetre az EU várhatóan az Egyesült Államoknak is be fog mutatni egy tervezetet, amelyről azt remélik, hogy a tárgyalások új erőre kapnak majd. Az előrelépés egyelőre csekély, mivel a várakozások szerint az amerikai vámok nagy része érvényben marad, sőt, az EU keddi bejelentése szerint a Trump-féle amerikai vezetés már 549 milliárd eurónyi uniós termékre akar büntetővámot kivetni. A Bloomberg szerint Brüsszel most ezt honorálva tervezi a 100 milliárd eurós uniós büntetővámot bevezetni, amely 100 milliárd eurót azon felül vetnek ki, amely már érvényben van. A Trump-adminisztráció korábbi sarcai után ugyanis az EU válaszul már hasonló lépésekkel kedveskedett Washington felé egy sor ikonikus amerikai termékre, mint például a Harley-Davidson motorok, a bourbon whisky vagy a farmernadrágok.

Korábban az EU arról egyezett meg az Egyesült Államokkal, hogy 90 napra elhalasztja a vámok bevezetését, miután Washington a tárgyalások idejére 20 százalékról 10 százalékra csökkentette a kölcsönös vámtarifát a legtöbb uniós export esetében. Az EU azt javasolta, hogy kölcsönösen nulla százalékosak legyenek a vámok, ezt azonban a Trump-adminisztráció elutasította.