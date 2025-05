Békebeli szinten az olajár

benzin;tőzsde;olaj;olajár;mélypont;

2025-05-10 15:55:00 CEST

A hazai üzemanyagokért egy és negyedéve kértek utoljára a mostaninál kevesebbet, az olaj tőzsdei ára négyéves mélyponton van.

Keddtől 7, illetve 8 forinttal csökkent az üzemanyagok literenkénti bruttó nagykereskedelmi ára – közölte a Holtankoljak. Igaz, a töltőállomások most ebből lekanyarítottak maguknak néhány forintot, hisz a benzinért a nagykereskedelmi döntésből következő 581 forint helyett tegnap az árösszehasonlító oldal adatai szerint 584,5, a gázolajért pedig 587 helyett 588 forintot kértek átlagosan. A végeredmény a két termék esetében számításunk szerint így is egyaránt egy és negyed éves mélypont. A változás mértéke ugyanakkor kevéssé kiugró: április közepén kétszer egymás után 12-12 forinttal estek a díjak, még ha 7-8 forintot a kutak abból is "lecsíptek". Az áresés annál is inkább indokolt, mivel az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára hétfőre 60 dollárig esett. Ez több mint négy éves mélypont: legutoljára 2021 februárjában állt ilyen alacsonyan a szint.

Bár most a forint is erősödik a dollárral szemben – ami szintén ármérséklő tényező -, a hazai deviza árfolyamának kellemetlen változását tükrözi, hogy 2021 februárjában a két üzemanyagfajta literje még 400 forint körül járt, ami a jelenleginél mintegy harmadával alacsonyabb díjat jelent. Míg a dollár most 355, addig akkor 296 forintos szinten állt.

Azon szakmai értékeléseket, miszerint a hazai üzemanyagáresés kisebb ütemben követné a külső hatásokat, vizsgálataink nem támasztották alá. A kisebb kereskedői levonásokat ezúttal visszapótolták, így az árrés havi szinten alig változott.

A Brent hétfői, hordónként két dolláros, gyors áresését főképp a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és partnerállamai (OPEC+) szombati ülésének meglepő, további kitermelésbővítő döntésével magyarázta lapunk megkeresésére Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Az – Oroszországot is együttműködő partnerei között tudó - olajkartell ugyanis júniusi hatállyal további, napi 411 ezer hordóval mérsékelte a 2023-as, napi 2,2 millió hordós termelésvisszafogási vállalásukat. Idén áprilisi, májustól életbe lépő, szintén napi 411 ezer hordós bővítési döntésükkel együtt a napi csökkentési érték immár napi 1,4 millió hordóra apadt. Ennek elsődleges oka, hogy a kitermelők a csökkenő olajár közepette a forgalomemeléssel némiképp enyhítsék bevételeik visszaesését. Erre már csak azért is erős a belső nyomás, mert egyes nagyobb kitermelők – így például az Egyesült Arab Emírségek vagy Irak – immár 30-40 százalékkal az eleve fejlődő képességeik alatt működnek. Ráadásul az OPEC+-on kívüli nagy termelők – mint például az Egyesült Államok, Kanada vagy Brazília – szintén egyre több nyersolajat dobnak piacra.

Donald Trump vámpolitikája miatt ráadásul a nemzetközi – elsősorban kínai – olajkeresleti várakozások változatlanul visszafogottak. Mi több, Kína tengerpart-közeli területein egyre több járművet állítanak át olajalapú üzemanyagról a fajlagosan olcsóbb, LNG-nek nevezett cseppfolyósított földgázra. Magyarán a nemzetközi olajpiac erősen túlkínálatossá vált, ami csökkenti az árakat – hívta fel a figyelmünket az Erste szakértője. A jövő nagy talánya, Trump milyen lépéseket tesz: sikerül-e a kínai gazdaságot belátható pályára állító nyugvópontot elérniük a távol-keleti állammal. Úgyszintén érdemben befolyásolhatja az árakat, miként alakulnak az OPEC+-hoz tartozó, Kína ellátásában oroszlánrészt vállaló Oroszországgal és Iránnal szemben kilátásba helyezett amerikai kereskedelmi szigorítások. Mindemellett a drágább – például amerikai - kitermelők a megszokott kereskedelmi mozgásoknak megfelelően kezdik a szerintük immár túl olcsó olaj miatt elhagyni a piacot, ami fékezheti az áresést és a világpolitika is bizonytalanságot sugall. Mindazonáltal Pletser Tamás Magyarországon nem zárt ki egy további 10-20 forintos üzemanyagáresést sem.