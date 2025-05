Európában egy éve kimondani bűn volt kimondani a békepártiságot

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-05-08 10:24:00 CEST

A TV2 munkatársa a következő, úgynevezett kérdést tette fel: – Háború dúl egyszerre Ukrajnában, Izraelben, valamint India és Pakisztán között is feszült a helyzet. Talán soha nem volt ennyire fontos, hogy minél több békepárti erő legyen. Mi erről a kormány véleménye?

Az Orbnán-kormány véleménye az, hogy minden olyan esetben, ahol van reális lehetőség a gyors békére, ott ez az érdekünk. Bennünket elsősorban az orosz-ukrán háború érint, közvetlen hatásai az orosz-ukrán háborúnak vannak Európa egészére, ezen belül is a közép-európai régióra, ezért Magyarország már akkor is a békéről beszélt, amikor Európában mondjuk egy évvel ezelőtt ezt még kimondani is bűn volt. Azt reméljük, hogy az új amerikai adminisztráció sikerrel jár, és bár láthatóan komoly kockázatok vannak, és az ő próbálkozásuk is vagy sikerül, vagy nem, de legalább az Egyesült Államok már a béke felől közelít az orosz-ukrán háborúhoz, és nem pedig a háború meghosszabbítása és támogatása oldaláról, mint a korábbi amerikai adminisztráció - hangzott Gulyás Gergely válasza.