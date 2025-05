Autóvezetés, karácsony, mentális egészség - Ezek a témák is szerepeltek az emelt szintű angol érettségin

oktatás;érettségi;angol nyelv;emelt szintű érettségi;

A témák között szerepelt egyebek mellett az autóvezetés, a karácsony, az újévi szokások és a mentális egészség, az íráskészséget vizsgáló feladatok során pedig egy bocsánatkérő és egy baráti levelet kellett írniuk az érettségizőknek.

Az angol írásbelikkel folytatódott csütörtökön az idei érettségi, középszinten mintegy 46,8 ezren, emelt szinten pedig kicsivel több mint 27,7 ezren vizsgáztak. Az emelt szintű angol érettségit választók száma a többi tantárgyhoz viszonyítva kifejezetten magas: történelemből 8,5 ezren, matematikából 7,8 ezren, magyarból mintegy 2,3 ezren vizsgáztak idén emelt szinten.

Az angol nyelvi vizsgák első feladatlapján szövegértési és nyelvhelyességi feladatokat kellett kitölteniük a vizsgázóknak, ezt követően került sor a hallott szöveg értésére és az íráskészséget vizsgáló feladatsorra, utóbbihoz nyomtatott szótárt is lehetett használni. Az Eduline oktatási szakportál beszámolója szerint a témák között szerepelt egyebek mellett az autóvezetés, a karácsony, az újévi szokások és a mentális egészség, az íráskészséget vizsgáló feladatok során pedig egy bocsánatkérő és egy baráti levelet kellett írniuk az érettségizőknek. A portálnak nyilatkozó szaktanár szerint az idei angol érettségi szókincs és nyelvtani szempontból is valamivel nehezebb volt a tavalyinál.

Ennek ellenére az Oktatási Hivatal (OH) adataiból az látszik, hogy az utóbbi években egyre többen választják az emelt szintű angol érettségit: 2022-ben az angol írásbeli vizsgák 28,6 százalékát, 2023-ban 29,1 százalékát, 2024-ben 37,6 százalékát, idén pedig 37,2 százalékát írták meg emelt szinten. Ebben nagy szerepe lehet annak, hogy ha egy idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga eléri a 60 százalékot, az egy középfokú (B2) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Egy 40-59 százalékos emelt szintű idegen nyelvi érettségi pedig egy alapfokú (B1) nyelvvizsgának felel meg - olvasható az OH tájékoztatójában.

A diákoknak már az egyetemi továbbtanuláshoz sincs feltétlenül szükségük arra, hogy az idegen nyelvi érettségi mellett nyelvvizsgát is szerezzenek, egy 2022-es törvénymódosítás ugyanis eltörölte a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét, egy emelt szintű érettségivel pedig akár gyorsabb - és olcsóbb - is lehet a nyelvtudást bizonyító okirat megszerzése. Erre utalnak a nyelvvizsga-statisztikák is: