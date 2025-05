Közzétették a matekérettségi hivatalos megoldásait

matematika;érettségi;Oktatási Hivatal;

2025-05-07 10:16:00 CEST

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt idén is a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára.

Szerda reggel az Oktatási Hivatal közzétette a keddi, közép- és emelt szintű matekérettségi hivatalos megoldásait.

Az Oktatási Hivatal kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra. A tájékoztatás szerint erre

a reggel 8, illetve 9 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján, reggel 8 órakor,

a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében pedig a vizsgát követő napon, 14 órakor kerül sor.

A matekérettségi középszintű feladatsorának javítási-értékelési útmutatója itt, az emelt szintű feladatok esetében ugyanez ezen a linken található.

Mint megírtuk, a középszintű érettségi során halmazok, egyenlet megoldása a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepeltek, de a diákoknak mértani sorozat összegét, illetve térfogatot is kellett számolniuk, valamint az egyenes egyenletét is fel kellett írniuk. Az Eduline-nak nyilatkozó szakértők szerint a valószínűség-számításos feladat sokaknak jelenthetett problémát. Ezen kívül a négyszög szögei és a függvény jellemzése is előkerült, valamint túrórúddal, légnyomással és a telefonhívásokkal kapcsolatos szöveges példákat kellett megoldani.

Szerdán a történelemmel folytatódik a 2025-ös tavaszi érettségi vizsgaidőszak, az Oktatási Hivatal adatai szerint ebből a tantárgyból középszinten 72 834, emelt szinten 8484 diák vizsgázik az érettségi első hetén.