Nádasdy Ádám: Még mindig jobb, ha egyesek nyelvi dolgokkal gyűlölködnek, mint ha mással tennék

Lassan múló hiedelmeinkről, a mindenki által beszélt „airport English”-ről és az értelem kibontását szem előtt tartó műfordításokról is beszélgettünk Nádasdy Ádámmal, aki a közelmúltban megjelent kötetei kapcsán adott interjút lapunknak. Az írói, költői és fordítói munkásságáról is közismert nyelvésszel arról is szót ejtettünk, hogyan őrködnek nyelvük felett az angol anyanyelvű nemzetek.