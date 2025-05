Bejegyezték Matolcsy György legújabb alapítványát, aminek a felállításába jegybankelnöksége utolsó napjaiban kezdett

Matolcsy György;MNB;alapítvány;

2025-05-08 20:48:00 CEST

Az alapítványi csapat a volt jegybankelnök szellemi hátországához tartozik.

Az utolsó napjait töltötte a jegybank élén Matolcsy György, amikor hűséges munkatársaival újabb alapítvány felállításába fogott – írja a hvg.hu.

A lap szerint Czene Gréta, a Pallas Athéné alapítvány érdekeltségébe tartozó Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója, Matolcsy volt kabinetvezetője (akit Varga Mihály gyorsan kirúgott)

február 27-én írta alá az Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány alapító okiratát.

A Fővárosi Törvényszéken május 7-én bejegyzett alapítvány nyilvános iratai szerint induló vagyonként négymillió forint befizetését igazolta az MBH Banknál.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Matolcsy György Huba, tagjai pedig Cseh Katinka és Fömötör Barna. Utóbbit MNB-főigazgatói posztjáról szintén Varga távolította el a belépése után. Cseh Katinka két éve a Pallas Athéné Könyvkiadó ügyvezetője volt, jelenleg a Metropolitan Egyetem mögött kialakított cégháló egyik tagjának, a Közép-Európa Alfa Holding Vagyonkezelő elnöke (ezt a posztot korábban Czene Gréta is betöltötte).

Vagyis a cikk szerint az alapítványi csapat Matolcsy szellemi hátországához tartozik. A hvg.hu kiemeli,

február 27-e három munkanappal azelőtt volt, hogy Matolcsy Györgynek el kellett hagynia az MNB-székház elnöki szobáját.

Ekkor már pontosan ismerte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) súlyosan elmarasztaló jelentését a jegybanki Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány százmilliárdos vagyonvesztéséről, és tisztában volt vele, hogy utódja, Varga Mihály tisztogatásra készül, pillanatok alatt eltávolítja az ő bizalmi embereit.

Az alapító okirat szerint a „fokozódó geopolitikai feszültségek és versengés” miatt egyre fontosabbá válnak „a kelet-nyugati együttműködés lehetőségének platformját képező kaputérségek, komplex multi-hubok”. Ez utóbbiakból – jelentsenek bármit – válhatnak a pénzügyi, tudás-, és technológiai központok, amilyen Budapest is lehetne.

A hvg.hu szerint

az iratok alapján a bírósági procedúra is szokatlanul támogató volt, annak ellenére, hogy normál eljárásban és nem soron kívül zajlott.

A bejegyzést március 14-én kérték, és a bíróság áprilisban – a korrekt, 30 napos határidőn belül – még hiánypótlásra szólította fel őket, aminek eleget tettek. Végül május 7-én született meg a bejegyzésről szóló végzés, ami jogerőssé is vált. A bírósági apparátus leterheltsége mellett innentől kezdve napok szoktak eltelni, míg a jogerős bejegyzési végzést nyilvánosan is közzéteszik, ami az alapítvány hivatalos életének a megkezdését jelenti, ez itt még aznap megtörtént. És a pozitív döntésről elektronikus levél formájában még aznap értesítették is az alapítvány ügyeiben eljáró ügyvédet.

Az Eurázsia-eszme egyébként Matolcsy György régi vesszőparipája, amit jegybankelnökként minden módon népszerűsített. Egy 2021-es elmélkedésében például Németország és a Visegrádi négyek, illetve egyes távol-keleti államok közötti ideális „országpárokat” keresett. Arra a következtetésre jutott, hogy „a világban a koreai és a magyar nemzet áll talán a legközelebb egymáshoz az értékrend terén. Ennek mélyén a verseny, a küzdelem, a bizonyítási vágy és a családi gyarapodás értékei állnak.”