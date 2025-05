India szerint Pakisztán az éjjel drónokkal támadta az ország nyugati határát

Pakisztán;India;Kasmír;dróntámadás;

2025-05-09 07:05:00 CEST

Az indiai hadsereg szerint visszaverték a pakisztáni csapásokat, Iszlámábád viszont tagadja, hogy ők állnának a támadás mögött.

Az indiai hadsereg közlése szerint Pakisztán fegyveres erői csütörtökön este és péntek hajnalban több támadást indítottak drónokkal és más fegyverekkel India teljes nyugati határa mentén – írja a Reuters.

A hírügynökség szerint fokozódik a konfliktus a két szomszédos atomhatalom között azóta, hogy szerdán India támadást indított az általa „terrorista infrastruktúrának” minősített célpontok ellen Pakisztánban, válaszul a pakisztáni Kasmírban elkövetett merényletre, amelyben szerintük Iszlámábád is részt vett.

Azóta mindkét ország többször tüzet nyitott a határ mentén, valamint drónokat és rakétákat küldött a másik légterébe, és a erőszakos cselekmények során közel négy tucat ember halt meg. Az indiai hadsereg azt is állította, hogy a pakisztáni csapatok számtalanszor szegték meg a tűzszünetet két ország közötti de facto határ mentén Kasmírban.

„A dróncsapásokat hatékonyan visszaverték, és a tűzszünet megsértésére méltó választ adtak” – közölte a hadsereg, hozzátéve, hogy minden ilyenre erővel fognak válaszolni. A BBC szerint három katonai támaszpontra mértek támadást. Pakisztán védelmi minisztere a brit közszolgálati médiának nyilatkozva azt állította, hogy nem ők állnak a támadás mögött. A BBC azt írja, csütörtök este robbanásokról számoltak be az indiai fennhatóság alatt álló Kasmírban Dzsammu nevű városában, a légiriadó is jelentettek, miközben a régióban áramszünet volt.

Iszlámábád korábban visszautasította, hogy támadást hajtott végre az indiai Pandzsáb állambeli Pathankot városában, a kasmíri völgyben fekvő Srinagarban és a Radzsisztán állambeli Dzsaiszalmer, hozzátéve, hogy a vádak „alaptalanok” és „politikailag motiváltak”.

Vikram Misri indiai külügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, ahol azt mondta, Pakisztán „vallási infrastruktúrákat használ terroristák kiképzésére”. Iszlámábád ezt visszautasította. Iszlámábád kormányának külügyminisztere csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a hadsereg kínai gyártmányú légi járművel lőtt le öt indiai vadászgépet a szerda hajnali támadásban, és 25 indiai kamikaze drónt is megsemmisítettek. A pakisztáni hadsereg állítja, ezek maradványai az ország több pontjáról kerültek elő.

India és Pakisztán között akkor újult ki a konfliktus, amikor a két ország határán fekvő, vitatott hovatartozású Kasmír indiai ellenőrzésű területén egy terrortámadásban 26 ember – többségében indiai turista – halt meg. Az indiai kormány szerint egy Pakisztán által támogatott fegyveres csoport követte el a támadást, Iszlámábád ezt a mai napig tagadja. Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter már múlt héten figyelmeztetett az indiai támadásra. Azt mondta, „hiteles értesüléseik” vannak arról, hogy India támadást tervez ellenük. Szerinte Újdelhi a kasmíri terrortámadást ürügyként használja a katonai műveletre.

A többségében muszlimok lakta Kasmír területén India nemcsak Pakisztánnal, de egy kis szakaszon Kínával is osztozik. A két atomhatalom India és Pakisztán között India 1947-es függetlenné válása óta több háború is kirobbant Kasmír teljes megszerzéséért, de a mostanihoz hasonló konfliktus hosszú évek óta nem volt. Az Egyesült Államok és Kína mellet számos ország, az EU és az ENSZ is próbálja folyamatosan önmérsékletre felszólítani a feleket.