Demokratikus Koalíció: Ha jön kormányváltás, abban a kormányban részünk lesz, nem kiszorítósdit játszunk, mint a Tisza, és nem adjuk fel magunkat, mint a Momentum

A Demokratikus Koalíció szerint Gyurcsány Ferenc volt a harmadik magyar köztársaság legtisztességesebb miniszterelnöke - kezdte Molnár Csaba ügyvezető alelnök azon a pénteki ajtótájékoztatón, amelyet az ellenzéki párt Gyurcsány Ferenc utáni életéről tartott.

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc csütörtökön jelentette be, hogy minden tisztségéről lemond, kivonul a közéletből és válik a feleségétől, Dobrev Klára EP-képviselőtől, aki indul a pártelnöki tisztségért. Erről Molnár Csaba azt mondta, hálásak Gyurcsány Ferencnek, a távozásával a Demokratikus Koalícióra új időszak köszönt. Szerinte a Demokratikus Koalíció maradt az egyedüli nem jobboldali párt, érzik a súlyát és meg fognak felelni ennek. Nem kiszorítósdit játszanak úgy, mint a Tisza Párt, és nem is adják fel magukat, mint a Momentum.

Továbbra is 106 jelölttel és saját listával terveznek,

Dobrev Klára pedig vasárnap beszél a Demokratikus Koalíció új politikájáról. Dobrev Klára már bizonyított – méltatta Molnár Csaba az EP-képviselőt, akinek a pártelnöki tisztségéről május 28.-június 1, között szavaznak a párttagok. Június 1-én új elnöke lesz a DK-nak – jelezte a politikus. Dobrev Klára 2026-ban haza akar térni, már pártelnökként többet tartózkodik majd.

Arra a kérdésre, hogy Dobrev Klára miniszterelnök-jelölt is lesz, Molnár Csaba azt mondta, ez nem most kell eldöntenünk még, de mindenképpen állítanak miniszterelnök-jelöltet.

Ami Gyurcsány Ferencet illeti, az ő parlamenti mandátumát Rónai Sándor veszi át a parlamentben, az új frakcióvezető Sebián-Petrovszki László lesz. A Népszava kérdésére, hogy Gyurcsány Ferenc fog-e könyvet írni, marad-e a közösségi médiában, Molnár Csaba azt mondta, fog könyvet írni, de a közösségi médiában nem marad, tegnap óta nem közszereplő. Az RTL felvetésére, amely szerint a DK-ban fellázadtak” Gyurcsàny Fellen, Molnár Csaba határozott nemmel felelt, szerinte a távozó pártelnök egyszemélyi döntést hozott.

Molnár Csaba biztos abban, hogy a DK, bejut a parlamentbe, ha lesz kormányváltás , az nem fog menni nélkülük. Dobrev Klárát csak „az alufóliasisakosok” tudják „összegyurcsányozni”, ezen túl mindenkivel együttműködnek, aki le akarja váltani az Orbán-kormányt, de teperni nem fognak érte. Arra a kérdésünkre, hogy régi szövetségeseknek adnak-e helyet a listájukon Molnár Csaba úgy felelt, nem foglalkoznak velük, többen ezt ki is zárták közülük, politikusokat sem várnak.

A Tisza tegnapi videójáról azt gondolom, hogy az időjárás-jelentés is képes lett volna elterelni róla a figyelmet. De akkor nem csak „kék Fidesz”, hanem „fehér Fidesz” is van, mert a Vatikán is új pápát választott tegnap